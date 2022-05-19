С головой на плечах. Ученые рассказали, какой древний предок наградил человека мозгом

Новое исследование показывает, что в голове человека есть немного от хвостов наших далеких предков.

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Австрийские ученые предполагают, что мозг позвоночных животных, в том числе и человека, эволюционировал из нервной системы общего с морскими необычными существами древнего предка миллионы лет назад, сообщает ScienceAlert.

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Когда только на Земле появилась первые многоклеточные существа у них не было ни позвоночника, ни мозга. Они имели сеть нейронов, которая размещалась по всему организму. Но через миллионы лет у позвоночных все сконцентрировалось в одном месте – в голове. Ученые из Инсбрукского университета, Австрия, задались вопросом: как это могло произойти?

На Земле живут такие необычные существа, которые называются оболочниками. Эти животные живут во всех морях на Земле. Они являются ближайшими живыми родственниками позвоночных, но у них нет настоящей головы.

[ + – ] На Земле живут такие необычные существа, которые называются оболочниками. Эти животные живут во всех морях на Земле. Они являются ближайшими живыми родственниками позвоночных, но у них нет настоящей головы Фото: wikipedia

Центральная нервная система оболочников состоит из скоплений нейронов в передней и задней части их тела, которые соединены между собой спинной нитью. У взрослых особей нет ясно выраженной головы или хвоста, но у личинок оболочников найти головной мозг гораздо проще.

"Мы считаем, что оболочники представляют собой эволюционный прототип позвоночных животных. Общий предок человека и оболочника возможно был похож на его личинку", — говорит Уте Ротбехер из Инсбрукского университета.

Ученые во время нового исследования нашли этому доказательства. Они выяснили, что гены Hmx, которые кодируют группу нейронов в хвосте личинки оболочника, связаны с генами, которые кодируют группы нейронов в голове миноги.

Миноги – это морские животные, которые напоминают угрей и считаются по-настоящему "живыми ископаемыми животными". Они живут на Земле уже очень давно и практически не изменились.

[ + – ] Миноги – это морские животные, который напоминают угрей и считаются по-настоящему "живыми ископаемыми животными". Они живут на Земле уже очень давно и практически не изменились Фото: wikipedia

В ходе эксперимента ученые выяснили, что одни и те же гены могут управлять развитием нейронов у обоих морских существ, но в разных частях тела. Несмотря на это, ученые сделали вывод, что такая ситуация предполагает, что гены Hmx имеют общее эволюционное происхождение и могли играть роль в централизации нервной системы у позвоночных, то есть появления головного и спинного мозга.

"Мы считаем, что этот ген был у общего предка позвоночных и оболочников. А значит потребовались миллионы лет, чтобы нервная система позвоночных, в том числе и людей стала такой, какой она есть сейчас", — говорит Ротбехер.

Напоминаем, что ученые назвали паразита, которым заражены 50% населения Земли. Этот паразит может попасть в тело человека через контакт с кошками.