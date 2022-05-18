Ученые назвали паразита, которым заражены 50% населения Земли

Паразит легко передается в основном через кошек и после заражения человек остается носителем вируса на всю жизнь.

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Токсоплазма (лат. Toxoplasma gondii) — это микроскопическое существо, которое, по мнению ученых, мог уже заразить до 50% людей. Паразит легко передается, и после заражения человек остается носителем вируса на всю жизнь, пишет BGR.

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Токсоплазма существует уже несколько десятилетий. Исследования, проведенные еще в 1970-х годах, показали, что возможный уровень инфицирования составляет около 30% людей. Однако уже на сегодняшний день, от 30 до 50% людей в мире инфицированы токсоплазмой.

Именно из-за такого высокого уровня инфицирования многие считают его самым заразным паразитом в мире. И тот факт, что он может легко распространяться, только способствует росту этого числа.

Как распространяется токсоплазма?

[ + – ] Распространение токсоплазмы чаще всего приходится на кошек

Паразитов можно найти везде. Однако распространение токсоплазмы чаще всего приходится на кошек. Они заражаются этим паразитом от зараженной добычи, которую они едят, а затем передают его через свои фекалии. Причем токсоплазма может выживать в окружающей среде в течение длительного времени.

Также наиболее заразный паразит способен распространяться, когда другие животные, например, домашний скот, поедают фекалии во время выпаса. Затем паразит поселяется в мышцах домашнего скота.

Поскольку паразиты поселяются в мышцах, они могут выживать в организме животных даже после того, как их забьют на мясо. Затем, после поедания этого мяса заражаются уже сами люди. Кроме того, если женщина во время беременности впервые заражается токсоплазмой, она может передать инфекцию своему будущему ребенку.

Как снизить риск заражения токсоплазмой?

[ + – ] Любое мясо, которое вы едите, должно готовиться при температуре 73 °C

Ну, во-первых, вам нужно это предотвратить. Поскольку токсоплазма пока не поддается лечению, вам нужно убедиться, что вы не контактируете с кошачьими фекалиями. Если у вас есть кошка, обязательно чистите ее лоток в перчатках, а после сразу же мойте руки.

Также не забывайте, что любое мясо, которое вы едите, должно готовиться при температуре 73 °C. При желании вы можете заморозить его перед приготовлением, чтобы уничтожить паразита.

Ученые также рекомендуют мыть все свежие фрукты и овощи перед их употреблением и избегать употребления неочищенной воды (например, из реки или ручья).

Борьба с самым заразным паразитом в мире — это, в первую очередь, предотвращение его распространения.