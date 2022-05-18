Вчені назвали паразита, яким заражено 50% населення Землі

Паразит легко передається переважно через кішок і після зараження людина залишається носієм вірусу протягом усього життя.

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Токсоплазма (лат. Toxoplasma gondii) — це мікроскопічна істота, яка, на думку вчених, могла вже заразити до 50% людей. Паразит легко передається, і після зараження людина залишається носієм вірусу протягом усього життя, пише BGR.

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Токсоплазма існує кілька десятиліть. Дослідження, проведені ще 1970-х роках, показали, що можливий рівень інфікування становить близько 30% людей. Проте вже сьогодні, від 30 до 50% людей у світі інфіковані токсоплазмою.

Саме через такий високий рівень інфікування багато хто вважає його найзаразнішим паразитом у світі. І той факт, що він може легко поширюватися, лише сприяє зростанню цієї кількості.

Як поширюється токсоплазма?

[ + – ] Поширюється токсоплазма найчастіше через кішок

Паразитів можна знайти скрізь. Проте поширюється токсоплазма найчастіше через кішок. Вони заражаються цим паразитом від зараженої здобичі, яку вони їдять, а потім передають його через свої фекалії. Причому токсоплазма може виживати в навколишньому середовищі протягом тривалого часу.

Також найзаразніший паразит здатний поширюватися, коли інші тварини, наприклад, домашня худоба, поїдають фекалії під час випасу. Потім паразит поселяється в м'язах худоби.

Оскільки паразити поселяються в м'язах, вони можуть виживати в організмі тварин навіть після того, як їх заб'ють на м'ясо. Потім після поїдання цього м'яса заражаються вже самі люди. Крім того, якщо жінка під час вагітності вперше заражається токсоплазмою, вона може передати інфекцію своїй майбутній дитині.

Як знизити ризик зараження токсоплазмою?

[ + – ] Будь-яке м'ясо, яке ви їсте, має готуватися за температури 73 °C

Ну, по-перше, вам потрібно цьому запобігти. Оскільки токсоплазма поки не піддається лікуванню, вам потрібно переконатися, що ви не контактуєте з котячими фекаліями. Якщо у вас є кішка, обов'язково чистіть її лоток у рукавичках, а потім мийте руки.

Також не забувайте, що будь-яке м'ясо, яке ви їсте, треба готувати за температури 73 °C. За бажання ви можете заморозити його перед приготуванням, щоб знищити паразита.

Вчені також рекомендують мити всі свіжі фрукти та овочі перед їх вживанням і уникати неочищеної води (наприклад, з річки або струмка).

Боротьба з найзаразнішим паразитом у світі — це насамперед запобігання його поширенню.