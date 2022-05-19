З головою на плечах. Вчені розповіли, який давній предок нагородив людину мозком

Нове дослідження показує, що в голові людини є трохи від хвостів наших далеких предків.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Австрійські вчені припускають, що мозок хребетних тварин, зокрема й людини, еволюціонував із нервової системи спільної з морськими незвичайними істотами стародавнього предка мільйони років тому, повідомляє ScienceAlert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Коли тільки на Землі з'явилися перші багатоклітинні істоти, в них не було ні хребта, ні мозку. Вони мали мережу нейронів по всьому організмі. Але за мільйони років у хребетних все сконцентрувалося в одному місці — в голові. Вчені з Інсбруцького університету, Австрія, запитали себе: як це могло статися?

На Землі живуть такі незвичайні істоти, котрі називаються покривники. Ці тварини живуть у всіх морях Землі. Вони є найближчими живими родичами хребетних, але вони не мають справжньої голови.

[ + – ] На Землі живуть такі незвичайні істоти, котрі називаються покривники. Ці тварини живуть у всіх морях Землі. Вони є найближчими живими родичами хребетних, але вони не мають справжньої голови Фото: wikipedia

Центральна нервова система покривників складається зі скупчень нейронів у передній та задній частині їх тіла, які з'єднані між собою спинною ниткою. В дорослих особин немає ясно вираженої голови чи хвоста, але в личинок покривників знайти головний мозок набагато простіше.

"Ми вважаємо, що покривники є еволюційним прототипом хребетних тварин. Загальний предок людини й покривників можливо був схожий на його личинку", — говорить Уте Ротбехер з Інсбруцького університету.

Вчені під час нового дослідження знайшли цьому докази. Вони з'ясували, що гени Hmx, які кодують групу нейронів у хвості личинки покривників, пов'язані з генами, що кодують групи нейронів у голові міноги.

Міноги — це морські тварини, які нагадують вугрів і вважаються по-справжньому "живими копалинами". Вони живуть Землі вже дуже давно практично не змінилися.

[ + – ] Міноги — це морські тварини, які нагадують вугрів і вважаються по-справжньому "живими копалинами". Вони живуть на землі вже дуже давно і практично не змінилися Фото: wikipedia

У результаті експерименту вчені з'ясували, що одні й самі гени можуть керувати розвитком нейронів в обох морських істот, але в різних частинах тіла. Попри це, вчені зробили висновок, що така ситуація передбачає, що гени Hmx мають загальне еволюційне походження і могли грати роль централізації нервової системи у хребетних, тобто появи головного та спинного мозку.

"Ми вважаємо, що цей ген був у загального предка хребетних та покривників. А отже, знадобилися мільйони років, щоб нервова система хребетних, зокрема й людей стала такою, якою вона є зараз", — каже Ротбехер.

Нагадуємо, що вчені назвали паразита, яким заражено 50% населення Землі. Цей паразит може потрапити в тіло людини через контакт із кішками.