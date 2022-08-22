Урок из прошлого. Ученые выяснили, кому пошло на пользу глобальное потепление на Земле

Исследователи из Гарварда считают, что именно резкие климатические изменения стали основой для развития этого вида.

Около 250 миллионов лет назад для нашей планеты началась новая эпоха — именно в этот период доминирующей группой позвоночных, обитающих на суше, стали рептилии. Сначала ученые были уверенны, что причиной такого доминирования рептилий стало массовое вымирание конкурентов во время пермско-триасовых климатических кризисов. Однако новые исследования доказывают, что это не совсем так, пишет Scitech Daily.

Большинство палеонтологов полагали, что именно вымирания значительного количества видов, позволило рептилия занять новые места обитания и пищевые ресурсы, над которыми до исчезновения доминировали несколько групп синпасид. Новое же исследования ученых из Гарвардского университета свидетельствуют о том, что быстрая эволюция рептилий не связана с отсутствием конкуренции, а скорее является последствиями глобального потепления.

Ученые проанализировали климатических условия на планете в период около 60 миллионов лет и пришли к выводам, что самые активные фазы развития рептилий как вида были тесно связаны именно с периодами резких климатических скачков. Некоторые представители этой группы видоизменяли очень быстро, другие — нет, но почти все рептилии развивались значительно быстрее в периоды климатических кризисов.

В своем исследовании использовали более тысячи ископаемых образцов различных рептилий и их ближайших родственников за 140 миллионов лет до и после пермско-триасового вымирания. Ученые проанализировали, когда эти виды возникли и как быстро развивались, а после сравнили с данными о глобальной температуре в тот или иной период времени. Оказалось, что именно на пики климатических кризисов приходилась эволюция того или иного вида рептилий.

[ + – ] Эволюция рептилий Фото: Figure by Tiago Simões

Исследователи также установили, что одна из линий рептилий, лепидозавры, которые и дали начало ящерицам и туатарам, немного отошла от сценария быстрой эволюции. Впоследствии, выяснилось, что это напрямую связано с их размерами тела.

Считается, что первые ящерицы и геттары были значительно меньше других групп рептилий и мало отличались от своих современных родственников. Они были лучше приспособлены к перепадам температур, а этому не нуждались в адаптации к резким климатическим изменениям. Более крупным видам рептилий повезло не настолько. Представители этих видов были вынуждены быстро менять свое тело, приспосабливаясь к новым реалиям.

В ходе исследования ученые из Гарварда также заметили, что рептилии более крупных размеров в основном шли двумя путями — либо мигрировали ближе к умеренным регионам, либо вторгались в водный мир, где им не нужно было беспокоиться о перегреве.

По словам ученых, данные нового исследования позволяют предположить, что именно глобальное потепление и резкие изменения климата стали толчком для бурного развития новых форм рептилий.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученым удалось выделить три вида тираннозавров, которые ходили по Земле.