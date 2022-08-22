Урок із минулого. Науковці з'ясували, кому пішло на користь глобальне потепління на Землі

Дослідники з Гарварду вважають, що саме різкі кліматичні зміни стали основою розвитку цього виду.

Близько 250 мільйонів років тому для нашої планети почалася нова епоха — саме в цей період панівною групою хребетних суші стали рептилії. Спочатку вчені були впевнені, що причиною такого домінування рептилій стало масове вимирання конкурентів під час пермсько-тріасових кліматичних криз. Однак нові дослідження доводять, що це не зовсім так, пише Scitech Daily.

Більшість палеонтологів вважали, що саме вимирання значної кількості видів, дозволило рептиліям зайняти нові місця проживання та харчові ресурси, над якими до зникнення домінували кілька груп синпасид. Нове ж дослідження вчених із Гарвардського університету свідчить про те, що швидка еволюція рептилій не пов'язана з відсутністю конкуренції, а ймовірніше з наслідками глобального потепління.

Вчені проаналізували кліматичні умови на планеті в період близько 60 мільйонів років і дійшли висновків, що найактивніші фази розвитку рептилій як виду були тісно пов'язані саме з періодами різких кліматичних стрибків. Деякі представники цієї групи видозмінювали дуже швидко, інші — ні, але майже всі рептилії розвивалися значно швидше за періоди кліматичних криз.

У своєму дослідженні використовували понад тисячу копалин зразків різних рептилій та їхніх найближчих родичів за 140 мільйонів років до та після пермсько-тріасового вимирання. Вчені проаналізували, коли ці види виникли і як швидко розвивалися, а потім порівняли з даними про глобальну температуру у той чи інший період. Виявилося, що саме на вершини кліматичних криз припадала еволюція того чи іншого виду рептилій.

[ + – ] Еволюція рептилій Фото: революция рептилий

Дослідники також встановили, що одна з ліній рептилій, лепідозаври, які і дали початок ящіркам та туатарам, трохи відійшла від сценарію швидкої еволюції. Згодом, з'ясувалося, що це пов'язано з їх розмірами тіла.

Вважається, що перші ящірки та гетари були значно меншими від інших груп рептилій і мало відрізнялися від своїх сучасних родичів. Вони були краще пристосовані до перепадів температур, а цьому не потребували адаптації до різких кліматичних змін. Найбільшим видам рептилій пощастило не так. Представники цих видів змушені були швидко змінювати своє тіло, пристосовуючись до нових реалій.

У ході дослідження вчені з Гарварду також зауважили, що рептилії більших розмірів в основному йшли двома шляхами — або мігрували ближче до помірних регіонів, або вторгалися у водний світ, де їм не потрібно було турбуватися про перегрівання.

За словами вчених, дані нового дослідження дозволяють припустити, що саме глобальне потепління та різкі зміни клімату стали поштовхом для бурхливого розвитку нових форм рептилій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вченим вдалося виділити три види тиранозаврів, які ходили по Землі.