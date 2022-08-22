До сих пор можно пить. Ученые назвали самое старое вино в мире

Однако, как отмечают ученые, дилемма открывать бутылку с вином или не открывать будет еще долгие годы мучить экспертов.

Бутылка вина из Шпайера — старейшая из известных винных бутылок в мире. Датированное 325–359 годами, древнее вино оставалось запечатанным в бутылке почти 1700 лет. Несмотря на то, что оно уже не алкогольное и вряд ли будет очень вкусным, исследователи говорят, что его все же можно пить, пишет Ancient Origins.

Бутылку нашли в 1867 в гробнице римского аристократа IV века н. э на территории современной земли Рейнланд-Пфальц в Германии. Она представляет собой 1,5-литровый стеклянный сосуд желто-зеленого цвета с "плечами" как у амфоры и ручками в виде дельфина.

Ученые считают, что вино было изготовлено из смеси местного винограда, трав и оливкового масла. Однако теперь оно выглядит как осадок со смолоподобной массой и мутной жидкостью, потерявший все содержание этанола.

"На самом деле пить это вино вполне безопасно. Микробиологически оно не испорчено, однако никакой радости во вкусе оно уж точно не принесет", — рассказала винный эксперт Моника Кристманн.

[ + – ] Современные историки годами спорят о том, следует ли вообще открывать бутылку вина, чтобы изучить ее содержимое

Несмотря на то, что в начале XX века его проанализировали химики, бутылка так и не была открыта. Современные историки годами спорят о том, следует ли вообще открывать бутылку вина, чтобы изучить ее содержимое.

Кураторы Исторического музея Пфальца в Германии, где он хранится, утверждают, что его следует держать закрытым, чтобы не повредить сохранившуюся жидкость, в свою очередь микробиологи настаивают на том, что открывать бутылку может быть опасно.

"Мы не уверены, выдержит ли оно удар воздуха. Вино все еще жидкое, и есть те, кто считает, что его следует подвергнуть новому научному анализу, но все это очень сомнительно", — заключил куратор винного отдела музея Людгер Текампе.

Итак, перефразируя Уильяма Шекспира, исследователи до сих пор задаются вопросом: открывать или не открывать? Похоже, эта дилемма еще долгие годы будет мучить винных экспертов и ученых.

Напомним, что ранее в Румынии археологи наткнулись на огромный клад золотых колец, похороненных рядом с древней дворянкой. Захоронение принадлежит к культуре Тисаполгар-Романешты, процветавшей в Восточной и Центральной Европе примерно с 4500 по 4000 год до н.э.