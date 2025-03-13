США введут 200% пошлины на все вина и шампанское: Трамп озвучил новые угрозы ЕС

Американцы смогут развить собственное виноделие, когда исчезнут алкогольные изделия из Европы, уверен президент Дональд Трамп.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал поведение Европейского Союза, который он назвал "враждебным" органом. После этого глава Белого дома заявил, что введет 200-процентные пошлины на вина и шампанское, которые европейцы продают в американских магазинах. Заявления Трампа относительно Европы, а также Канады и издания The Wall Street Journal, появились в серии сообщений в соцсети Truth Social.

Утро 13 марта (по времени Вашингтона) Трамп начал сообщениями, в которых реагировал на решение ЕС поднять на 50% пошлины на американское виски и другие алкогольные напитки. Глава государства пригрозил, если Европа не отменит свое решение, то Белый дом поднимет пошлины в четыре раза — на 200%. Угрозы касаются вина, шампанского, других напитков, которые производятся во Франции и других странах ЕС. Политик выразил надежду, что это улучшит ситуацию для американских виноделов.

"Если этот тариф не будет немедленно отменен, США вскоре введут 200% тариф на все вина, шампанское и алкогольные продукты, которые происходят из Франции и других стран, представленных в ЕС. Это будет замечательно для винного и шампанского бизнеса в США", — написал он.

Трамп вводит новые пошлины — заявление о вине и шампанском ЕС Фото: Скриншот

Другое сообщение Трампа касалось одновременно ЕС и издания The Wall Street Journal, которое предупредило об ухудшении ситуации в экономике из-за опрометчивых действий американского президента. По мнению чиновника, сообщество европейских стран создали, чтобы навредить американцам, издание "не знает, что говорит", а граждане США тем временем получили снижение цен на яйца.

Трамп вводит новые пошлины — заявление о пользе пошлин и проблемах ЕС Фото: Скриншот

Кроме того, глава Белого дома еще раз вспомнил о Канаде, которая якобы не может существовать без США, и о свободной торговле, вредящей американцам.

"Канаде нужна Америка, Америке не нужна Канада. Весь мир нас обдирает!" — подчеркнул Трамп.

Трамп вводит новые пошлины — детали

Отметим, Фокус писал о других заявлениях Трампа относительно новых пошлин, которые он вводил в отношении союзников — Канады, Европейского Союза, а также против Китая. Например, 7 марта он сообщил, что планирует поднять пошлины на молочные продукты из Канады на 250%. После этого появилась реакция правительства провинции Онтарио. Канадцы решили поднять цену электроэнергию, поставляемую в несколько северных американских штатов. Трамп услышал угрозы и в ответ пообещал поднять тарифы на сталь и алюминий на 50%.

Напоминаем, 6 марта Китай ответил на решение США поднять на 20% пошлины на китайские товары: при этом вспомнили о "законе джунглей". 12 марта Трамп встретился с премьером Ирландии и обвинил эту страну в том, что она использует США.