Европейские войска в Украине: как Трамп планирует привлечь ЕС к завершению войны

Офис Трампа займется урегулированием российско-украинской войны сразу после начала своей работы, то есть, с 20 января 2025 года, заявил будущий советник старого-нового президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волтц. Какие, в конце концов, механизмы планирует задействовать для достижения этой цели властная команда республиканцев, выяснял Фокус.

Действующий конгрессмен от штата Флорида Майк Волтц, который после инаугурации Трампа станет его советником по вопросам национальной безопасности заявляет, что 47-й президент США сразу после возвращения в Белый дом займется вопросом урегулирования российско-украинской войны.

В данном контексте господин Волтц отметил, что прежде всего администрация будет обсуждать, как посадить обе стороны за стол переговоров и какими будут параметры мирного соглашения. При этом, одной из ключевых целей, по его словам, станет привлечение стран Европы к переговорному процессу. "Всем нашим союзникам и партнерам нужно нести эту нагрузку", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

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Прокомментировал будущий трамповский советник и решение администрации Байдена разрешить Украине использовать противопехотные наземные мины. Волтц, отметив, что это "разумные мины", настоял, мол решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этому конфликту".

"Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны. Президент Трамп невероятно обеспокоен кровавой бойней, которая происходит там и тем, как нам восстановить сдерживание и установить мир", — сказал он. Наряду с тем, будущий советник Трампа по вопросам нацбезопасности отметил, что разрешение администрации Байдена на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации. "Мы должны довести это до ответственного конца… Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее", — подытожил Майк Волтц.

Действительно ли после переговорной пробуксовки откроется окно возможностей

Дональд Трамп также ранее заявлял о том, что Европа должна взять ответственность за мир на своей территории, хотя после привлечения корейских войск война уже вышла за ее пределы, констатирует в разговоре с Фокусом политолог Олег Лесной, добавляя, что несмотря на все — "это все же европейская зона ответственности".

Майкл Волтц уверен, что Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом займется вопросом урегулирования российско-украинской войны Фото: Офис президента

"Заявление будущего советника Трампа по вопросам нацбезопасности о том, что привлечение стран Европы к переговорному процессу будет для Белого дома ключевым элементом урегулирования я трактую, как попытку делегирования какой-то компоненты мирных переговоров именно Европе. В случае, если для этого будут задействованы сценарии с миротворческой миссией и т.д., то почему бы Соединенным Штатам и не воспользоваться какой-то частью европейских войск? Это, думаю, вполне возможный вариант. Между тем, обращает внимание на себя тот факт, что в команде Трампа потихоньку отходят от своей риторики о прекращении войны за 24 часа. Данный момент свидетельствует о том, что Трамп по крайней мере видит всю серьезность ситуации, потому что понимания, на мой взгляд, еще нет — зато есть иллюзия понимания, которая вскоре развеется", — констатирует эксперт.

По его убеждению, переговорный процесс, если он будет иметь целью установление справедливого мира, будет "очень небыстрым", поскольку, нравится нам это или нет, но в данном случае придется слушать то, что говорят россияне: "Кремль готов к переговорам, но только к таким, где будут учтены все их прихоти. Это означает лишь одно: так, как хочет Трамп, не будет, а если так не будет, то он всячески будет пытаться сделать хоть как-то".

Майк Уолтц: "Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее" Фото: Getty Images

Отвечая на уточняющий вопрос, видит ли он, учитывая очерченные обстоятельства, вскоре после инаугурации Трампа 20 января 2025 года хоть какой-то переговорный свет в конце тоннеля, Олег Лисный подчеркнул: "Вижу, но здесь главное, чтобы это не был свет от электрички, которая движется нам навстречу. Впрочем, мне импонирует сама фигура будущего советника Трампа по вопросам национальной безопасности, ведь Майкл Волтц — это не просто человек с хорошим образованием, а это еще и человек, который воевал. В этом смысле его заявления кажутся более вменяемыми от тех, которые систематически озвучивают другие республиканцы и приближенные к Трампу персонажи. Считаю, что если такие люди как Волтц будут советовать 47 президенту США, то в этом будет какой-то рацион, потому что быстро все прекратить, как говорил недавно президент Зеленский, действительно можно элементарно, но это будет поражение Украины, а затем — поражение США".

Собственно, если опираться на желание или нежелание Трампа проиграть, резюмирует политолог, "то именно здесь может появиться свет": "Да, в начале этот свет однозначно будет не таким, как мы хотим и переговоры в конце концов зайдут в тупик, но наряду с этим откроется окно возможностей. Как будет выглядеть это окно? Думаю, украинская сторона будет максимально демонстрировать конструктивность и готовность к переговорам, но неготовность к уступкам, которые являются априори недопустимыми. В то же время Путин будет продолжать стоять на своем и давить на Трампа. И вот здесь это окно возможностей и открывается, потому что Трамп очень не любит, когда на него давят и он может прибегнуть к таким резким движениям, к которым Байден, учитывая его психотип и команду(Салливан и компания) прибегнуть не мог".

Говоря о том, какими именно могут быть эти резкие движения Трампа, Олег Лесной отметил, что, вероятно, речь пойдет о предоставлении Киеву "всего, что только могут предоставить Соединенные Штаты" для получения победы в российско-украинской войне.

Почему трамписты имеют ложное представление о российско-украинской войне

Куда более скептически оценивает свежие заявления будущего советника Трампа по вопросам нацбезопасности президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. "Само отсутствие четкой констатации со стороны Волтца того, что имеет место агрессия России, а не какая-то там "мясорубка", свидетельствует о том, что у него деформированное представление о происходящем. Впрочем, в определенной степени Волтц прав, когда говорит о том, что, прежде всего, Европа должна заниматься вопросом российско-украинской войны, но при этом у него нет понимания, что эта война является "заслугой" именно РФ. Понятно, что после Второй мировой войны Европа была на американском содержании и рано или поздно это должно было бы прийти к концу. И вот как раз администрация Трампа, скорее всего, станет финализатором этой, с точки зрения трампистов, эры паразитирования Европы на Соединенных Штатах", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Такой подход в отношении Европы Михаил Гончар считает ошибочным, поскольку он распыляет силы объединенного Запада перед артикулированной позицией США, относительно того, что основной угрозой Америки является Китай: "Попытка как-то оттянуть Россию от Китая, который является ее органическим союзником, является абсолютно бесперспективной и такой, что не будет иметь успеха. Надеюсь, что осознание этого когда-нибудь дойдет до мозгов нормальных, адекватных республиканцев".

Цай Инвэнь отметила, что Соединенные Штаты в первую очередь должны оказывать помощь Украине Фото: Getty Images

В данном контексте эксперт апеллирует к выступлению бывшего президента Тайваня Цай Инвэнь на Международном форуме по безопасности, который прошел в минувший уикенд в Галифаксе. Во время своего спича, экс-лидер Тайваня, заметим, отметила, что Соединенные Штаты в первую очередь должны оказывать помощь Украине. Несмотря на угрозу китайского вторжения на Тайвань, констатировала она, "у нас еще есть время, поэтому США сейчас должны сделать все, чтобы помочь украинцам".

По мнению Михаила Гончара, заявление Цай Инвэнь "является чрезвычайно важным и правильным" в том смысле, что если США не будут противодействовать России в Европе, то именно Китай в конечном итоге нанесет Соединенным Штатам стратегическое поражение, действуя далеко от своих берегов и используя для этого РФ в качестве разрушителя устоявшегося миропорядка.

Эксперт также выразил надежду, что за то время, которое осталось до инаугурации Трампа, по меньшей мере у части его будущей администрации произойдет трансформация картины российско-украинской войны "с деформированной до "более-менее адекватной". Отвечая на вопрос о том, насколько в конце концов могут быть оправданы эти надежды, эксперт привел известное выражение: "Contra spem spero", то есть, без надежды надеемся. Наряду с тем, Михаил Гончар, напомнив о том, что во время своей прошлой президентской каденции Трамп сменил целых 6 советников по вопросам нацбезопасности, акцентировал, что пока не следует абсолютизировать конкретно господина Волтца, а затем и его месседжи по прекращению российско-украинской войны.