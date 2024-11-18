Серый кардинал в Белом доме: сколько власти может получить Илон Маск при Трампе

Илон Маск максимально активно включился в работу переходной администрации. Трампа. Почему влияние миллиардера вызывает беспокойство даже в лагере республиканцев, и изменится ли его вес после инаугурации 47 президента США, выяснял Фокус.

Мультимиллиардер Илон Маск, который в ходе предвыборной кампании через свою организацию America PAC потратил на поддержку Дональда Трампа около $150 млн, уверенно закрепился в роли ближайшего советника избранного президента. По сообщениям американских СМИ, он был замечен почти на каждом собеседовании соискателей высоких должностей в будущей администрации, играл с Трампом в гольф, а также обедал с ним и его женой Меланией. Кроме того, бизнесмен участвовал в телефонных переговорах республиканца с мировыми лидерами, в том числе с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил портал Axios.

Илон Маск предложил Трампу создать "комиссию по эффективности правительства"

А на днях The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что Илон Маск уже проводит и личные встречи на внешнеполитическую тематику. В частности, отмечается, что он обсудил с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани "перспективы снятия напряженности" между Тегераном и Вашингтоном. По данным источников издания с иранской стороны, разговор длился более часа и прошел в секретном месте.

Как Илон Маск стал тенью Трампа

В августе во время своего интервью с Дональдом Трампом Маск впервые предложил создать "комиссию по эффективности правительства", которая могла бы контролировать расходы федеральных агентств. Накануне выборов, выступая перед сторонниками республиканца на митинге в Нью-Йорке, миллиардер заявил: бюджет федерального правительства может быть сокращен как минимум на $2 трлн. Трампу эта идея понравилась и недавно он объявил о назначении Илона Маска и другого своего активного сторонника, предпринимателя Вивека Рамасвами, руководителями новосозданного Министерства эффективности правительства. Ведомство получило аббревиатуру DOGE.

Пока не понятно, будет ли эта структура официально существовать в составе федерального правительства США или вне его. Дело в том, что подразделение правительства не может быть создано без согласия Конгресса. Кроме того, как отмечает NPR, присутствие Илона Маска в администрации потенциально грозит конфликтом интересов: его компании Tesla, SpaceX и Starlink получают государственное финансирование и некоторые действия этих структур также были предметом федерального расследования.

Эксперт: "Для Маска президентство Трампа является своеобразным бизнес-проектом"

Следует заметить, что сближение Илона Маска и Дональда Трампа настораживает многих членов команды избранного президента. Бизнесмен "ведет себя так, будто он сопрезидент, и пытается, чтобы все об этом знали", сообщил NBC News неназванный собеседник из лагеря республиканцев. Сам Трамп тем временем предпочитает шутить по этому поводу:"Илон не хочет возвращаться домой. Я не могу от него избавиться".

Между тем два американских сенатора от Демократической партии Джин Шахин и Джек Рид направили совместное письмо генеральному прокурору США Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона Роберту Сторчу. Они призывают провести расследование относительно контактов миллиардера Илона Маска с Кремлем.

Попутно заметим, что в конце октября газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что с конца 2022 года Путин и Маск "находятся в регулярном контакте". Издание отмечало, что миллиардер и российский президент обсуждали разные темы: от личных до геополитических. У Путина после публикации материала заявили, что тот разговаривал с американским предпринимателем только один раз.

Между тем сенаторы Шахин и Рид считают, что контакты Маска с Путиным могут влиять на участие SpaceX в государственных контрактах. "Эти отношения между известным противником США и господином Маском, получателем миллиардов долларов финансирования правительства США, вызывают серьезные вопросы относительно надежности господина Маска как подрядчика", — говорится в тексте письма, который приводит Reuters.

Почему Маск перекрутил слова Зеленского

Тем временем опальный миллиардер высмеял заявление президента Зеленского о том, что Украина является независимой страной, которую нельзя заставить "сесть и слушать" за столом переговоров. По факту Маск распространил видоизмененную цитату Зеленского из его свежего интервью Украинскому радио. В изложении Маска цитата звучит так: "США не могут заставить нас сидеть и слушать за столом переговоров. Мы — независимая страна". "У него удивительное чувство юмора", — прокомментировал Маск.

Маск не просто выдернул слова Владимира Зеленского из контекста, но и перекрутил их

На самом же деле Маск не просто выдернул слова президента Украины из контекста, но и перекрутил их. "Мы — независимая страна. Мне кажется, во время этой войны наш народ и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с другими европейскими лидерами доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает. И это не потому, что мы такие. А потому, что так мы должны в принципе относиться к любой стране. Уважать. Равенство — это одна из тех ценностей, за которые мы боремся сегодня", — именно так звучит полная цитата Зеленского.

"Меня вряд ли можно назвать "фаном" Владимира Зеленского, но по факту — оскорбление действующего Президента Украины — это плевок и в мою сторону. Уверен: нужна реакция на этот несправедливый "наезд", несмотря на приближенность Илона Маска к Дональду Трампу. А вообще, Маск не понимает украинцев. От слова — совсем", — отмечает по этому поводу бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Кстати, Илон Маск, которого массово цитируют росСМИ, прокомментировал информацию о том, что США одобрили использование Украиной дальнобойных ракет по территории РФ. "Проблема в том, что Россия ответит зеркально", — отметил он.

Как и когда Трамп может избавиться от Маска

Подчеркнув, что в ансамбле, который подбирает себе Трамп, первую скрипку играет он сам, политолог Алексей Буряченко в разговоре с Фокусом констатировал: "Поскольку Трамп уже был президентом и находился под давлением истеблишмента, поэтому он подбирает себе людей по принципу лояльности. При этом нельзя сказать, что это люди, так сказать с улицы. Но, цитируя американских аналитиков, замечу, что самым старшим в кабинете Трампа будет сам Трамп. То есть, речь идет о том, что всегда в Овальном кабинете находились люди, которые своим авторитетом могли влиять на президента США. Пока что в команде Трампа такого человека не предвидится, и я бы делал ставку на то, что такого человека не будет".

Комментируя роль Маска в команде Трампа эксперт заметил: "Здесь видим классическую историю о хорошем и плохом полицейском. То есть, через Маска Трампу очень удобно зондировать возможные варианты разного рода развития событий по тому или иному тематическому кейсу. Поэтому, думаю, Маск и в дальнейшем будет выполнять функцию медийного зондажа, выступая своеобразным тараном. Но, как бы там ни было, в комбинации Трамп-Маск, старшая карта находится в руках первого. Учитывая темперамент Трампа и его амбициозность, иметь какое-то критическое влияние Маск не сможет".

Илон Маск потратил на поддержку Дональда Трампа около $150 млн

Алексей Буряченко, предположив, что в один прекрасный момент Трамп может устать от Маска, когда тот заиграется в медийном поле, добавил: "В таком случае Трамп, без всяких угрызений совести избавится от Маска да еще и сделает его гораздо более виноватым в тех вещах, в которых он может быть виноват меньше. Вообще, проактивность Маска и его чрезмерная самоуверенность может сыграть с ним злую шутку. Кстати, следует заметить, что Трамп не утвердил ни одного человека, которого предлагал Маск на ключевые должности. И что важно: сама команда, которую сейчас себе выбирает Трапм, к Маску также относится довольно специфически".

Между прочим, по мнению эксперта, Трамп уже сегодня имеет огромное влияние, в том числе на президента Байдена: "При их недавней встрече в Овальном кабинете было вполне понятно, кто доминирует, поэтому политика Трампа может реализовываться еще далеко до инаугурации. И в этом смысле те решения, которые сейчас принимаются тем самым Байденом, в частности, о разрешении нанесения ударов вглубь территории РФ, без предварительного диалога с Трампом, убежден, не принимались".

Действительно ли Маск озвучивает позицию Трампа

В том, что ключевую роль, как во внутренних, так и в международных вопросах будет играть именно Трампп, убежден политолог Максим Джигун. В разговоре с Фокусом эксперт, в частности, отметил следующее: "Трамп — это человек чрезвычайно властный и эгоцентричный, который не привык делиться властью. И если проанализировать тех людей, которых он видит в своей администрации, начиная от главы Пентагона, заканчивая министром здравоохранения, мы увидим, что это все люди, которые клялись Трампу в своей преданности. Впрочем, с Илоном Маском ситуация несколько иная, поскольку у него нет колоссальной зависимости от политики, которая позволила бы ему, так сказать, выбиться в люди. Но с другой стороны, для Маска президентство Трампа является своеобразным бизнес-проектом и все те сотни миллионов долларов, которые он вложил в его кампанию, не были благотворительностью. Маск рассчитывает на то, что "инвестиция в Трампа" принесет ему еще больше денег в оборонной, космической, автомобильной и других сферах".

Эксперт: "Маск сейчас испытывает момент суперподъема от суперуспеха" Фото: Getty Images

Моделируя ситуацию относительно того, каким образом в дальнейшем будут развиваться взаимоотношения Трампа и Маска, политолог отметил: "Маск сейчас имеет все признаки олигарха. Он, среди прочего, имеет медийное влияние, а затем влияет и на общественные настроения. И поэтому вполне вероятно, что у Трампа со временем может появиться претензия к Маску в том плане, что он слишком перетягивает одеяло на себя. В том, сможет ли при такой ситуации уравновесить свои амбиции Маск, у меня есть огромные сомнения. Но то, что Маск сегодня является правой рукой Трампа, имея влияние в том числе на кадровые решения — факт".

Отвечая на вопрос о том, насколько внешнеполитическая активность Маска коррелируется с позицию самого Трампа, Максим Джигун резюмировал: "Я думаю, что на все 100%. И если Маск себе позволяет говорить никчемные вещи об украинском государстве, указывая нам, как себя вести, то это означает, что где-то примерно так рассуждает и сам Трамп. Но все же нужно дождаться проведения инаугурационных процедур, когда неформальное ощущение всевластия и отсутствия ответственности исчезнет из уст Маска и других лиц, приближенных к Трампу".

При каких условиях Маску придется отойти в тень

В свою очередь политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом акцентировал, что Маск сейчас испытывает момент "суперподъема от суперуспеха". По мнению эксперта, миллиардер рассматривает себя в качестве одного из ключевых архитекторов победы Трампа и поэтому примеряет на себя не то, что статус вице-президента, "потому что здесь есть Ди Вэнс", "но где-то очень и очень близко именно к такой по весу и влиянию роли".

В до инаугурационный период Илон Маск, констатирует политолог, выполняет функцию медиатора и все заявления, в том числе, геополитические, он озвучивает после предварительной согласованности с Трампом. Констатировав, что Трамп является человеком, который сам хочет быть центром, Алексей Якубин спрогнозировал, что в случае, если Маск начнет перетягивать одеяло на себя, между этим политическим симбиозом может возникнуть достаточно высокое напряжение, в результате чего Маску, как не избранной фигуре придется отходить в тень. Кстати, политолог считает, что в таком сценарии может быть заинтересована часть действующего вашингтонского истеблишмента, желающая вбить клин между Трампом и Маском.