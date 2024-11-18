Сірий кардинал у Білому домі: скільки влади може отримати Ілон Маск при Трампі

Ілон Маск максимально активно включився в роботу перехідної адміністрації. Трампа. Чому вплив мільярдера викликає занепокоєння навіть у таборі республіканців, і чи зміниться його вага після інавгурації 47 президента США, з’ясовував Фокус.

Мультимільярдер Ілон Маск, який у процесі передвиборчої кампанії через свою організацію America PAC витратив на підтримку Дональда Трампа близько $150 млн, впевнено закріпився в ролі найближчого радника обраного президента. За повідомленнями американських ЗМІ, він був помічений майже на кожній співбесіді здобувачів високих посад у майбутній адміністрації, грав із Трампом у гольф, а також обідав з ним та його дружиною Меланією. Крім того, бізнесмен брав участь у телефонних переговорах республіканця зі світовими лідерами, зокрема з президентами України та Туреччини Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомив портал Axios.

Ілон Маск запропонував Трампу створити "комісію з ефективності уряду"

А днями The New York Times (NYT) з посиланням на джерела написала, що Ілон Маск уже проводить і особисті зустрічі на зовнішньополітичну тематику. Зокрема, зазначається, що він обговорив із постпредом Ірану при ООН Аміром Саїдом Іравані "перспективи зняття напруженості" між Тегераном та Вашингтоном. За даними джерел видання з іранської сторони, розмова тривала понад годину і пройшла у секретному місці.

Як Ілон Маск став тінню Трампа

У серпні під час свого інтерв’ю з Дональдом Трампом Маск вперше запропонував створити "комісію з ефективності уряду", яка б могла контролювати витрати федеральних агентств. Напередодні виборів, виступаючи перед прихильниками республіканця на мітингу у Нью-Йорку, мільярдер заявив: бюджет федерального уряду може бути скорочено як мінімум на $2 трлн. Трампу ця ідея сподобалася і нещодавно він оголосив про призначення Ілона Маска та іншого свого активного прихильника, підприємця Вівека Рамасвамі, керівниками новоствореного Міністерства ефективності уряду. Відомство отримало абревіатуру DOGE.

Наразі не зрозуміло, чи буде ця структура офіційно існувати у складі федерального уряду США чи поза ним. Річ у тому, що підрозділ уряду не може бути створений без згоди Конгресу. Крім того, як зазначає NPR, присутність Ілона Маска в адміністрації потенційно загрожує конфліктом інтересів: його компанії Tesla, SpaceX та Starlink отримують державне фінансування і деякі дії цих структур також були предметом федерального розслідування.

Експерт: "Для Маска президентство Трампа є своєрідним бізнес-проектом"

Слід зауважити, що зближення Ілона Маска та Дональда Трампа насторожує багатьох членів команди обраного президента. Бізнесмен "поводиться так, ніби він співпрезидент, і намагається, щоб усі про це знали", повідомив NBC News неназваний співрозмовник з табору республіканців. Сам Трамп тим часом воліє жартувати з цього приводу: "Ілон не хоче повертатися додому. Я не можу його позбутися".

Тим часом два американські сенатори від Демократичної партії Джин Шахін та Джек Рід направили спільний лист генеральному прокурору США Мерріку Гарланду та генеральному інспектору Пентагону Роберту Сторчу. Вони закликають провести розслідування щодо контактів мільярдера Ілона Маска з Кремлем.

Принагідно зауважимо, що наприкінці жовтня газета The Wall Street Journal опублікувала матеріал, у якому стверджувалося, що з кінця 2022 року Путін та Маск "перебувають у регулярному контакті". Видання зазначало, що мільярдер та російський президент обговорювали різні теми: від особистих до геополітичних. У Путіна після публікації матеріалу заявили, що той розмовляв із американським підприємцем лише один раз.

Між тим сенатори Шахін та Рід вважають, що контакти Маска з Путіним можуть впливати на участь SpaceX у державних контрактах. "Ці відносини між відомим противником США і паном Маском, одержувачем мільярдів доларів фінансування уряду США, викликають серйозні питання щодо надійності пана Маска як підрядника", — йдеться в тексті листа, який наводить Reuters.

Чому Маск перекрутив слова Зеленського

Тим часом опальний мільярдер висміяв заяву президента Зеленського про те, що Україна є незалежною країною, яку не можна змусити "сісти та слухати" за столом переговорів. По факту Маск розповсюдив видозмінену цитату Зеленського з його свіжого інтерв’ю Українському радіо. У викладі Маска цитата звучить так: "США не можуть змусити нас сидіти та слухати за столом переговорів. Ми — незалежна країна". "У нього дивовижне почуття гумору", — прокоментував Маск.

Маск не просто висмикнув слова Володимира Зеленського з контексту, а й перекрутив їх

Насправді ж Маск не просто висмикнув слова президента України з контексту, а й перекрутив їх. "Ми — незалежна країна. Мені здається, під час цієї війни наш народ і я особисто в переговорах із США, і з Трампом, і з Байденом, і з іншими європейськими лідерами довели, що з нами риторика "сідай та слухай" не працює. І це не тому, що ми такі. А тому, що так ми маємо в принципі ставитись до будь-якої країни. Поважати. Рівність — це одна із тих цінностей, за які ми боремося сьогодні", - саме так звучить повна цитата Зеленського.

"Мене навряд чи можна назвати "фаном" Володимира Зеленського, але по факту — образа діючого Президента України — це плювок і в мій бік. Впевнений: потрібна реакція на цей несправедливий "наїзд", незважаючи на наближеність Ілона Маска до Дональда Трампа. А взагалі, Маск не розуміє українців. Від слова — зовсім", — зазначає з цього приводу колишній посол України в США Валерій Чалий.

До речі, Ілон Маск, якого масово цитують росЗМІ, прокоментував інформацію про те, що США схвалили використання Україною далекобійних ракет по території РФ. "Проблема в тому, що Росія відповість дзеркально", — зазначив він.

Як та коли Трамп може позбутися Маска

Підкресливши, що в ансамблі, який підбирає собі Трамп, першу скрипку грає він сам, політолог Олексій Буряченко у розмові з Фокусом констатував: "Оскільки Трамп вже був президентом і знаходився під тиском істеблішменту, тому він підбирає собі людей за принципом лояльності. При цьому не можна сказати, що це люди, так би мовити з вулиці. Але, цитуючи американських аналітиків, зауважу, що найстаршим в кабінеті Трампа буде сам Трамп. Тобто, йдеться про те, що завжди в Овальному кабінеті знаходилися люди, які своїм авторитетом могли впливати на президента США. Поки що в команді Трампа такої людини не передбачається, і я би робив ставку на те, що такої людини не буде".

Коментуючи роль Маска в команді Трампа експерт зауважив: "Тут бачимо класичну історію про хорошого і поганого поліцейського. Тобто, через Маска Трампу дуже зручно зондувати можливі варіанти різного роду розвитку подій по тому чи іншому тематичному кейсу. Тому, гадаю, Маск й надалі виконуватиме функцію медійного зондажу, виступаючи своєрідним тараном. Але, хай там як, у комбінації Трамп-Маск, старша карта знаходиться в руках першого. Враховуючи темперамент Трампа і його амбіційність, мати якийсь критичний вплив Маск не зможе".

Ілон Маск витратив на підтримку Дональда Трампа близько $150 млн

Олексій Буряченко, припустивши, що в один прекрасний момент Трамп може втомитися від Маска, коли той заграється в медійному полі, додав: "В такому разі Трамп, без жодних докорів сумління позбудеться Маска та ще й зробить його набагато більш винним у тих речах, в яких він може бути винен менше. Взагалі, проактивність Маска і його надмірна самовпевненість може зіграти з ним злий жарт. До речі, слід зауважити, що Трамп не затвердив жодну людину, яку пропонував Маск на ключові посади. І що важливо: сама команда, яку наразі собі обирає Трапм, до Маска також ставиться досить специфічно".

Між іншим, на переконання експерта, Трамп вже сьогодні має величезний вплив, в тому числі на президента Байдена: "При їх нещодавній зустрічі в Овальному кабінеті було цілком зрозуміло, хто домінує, тому політика Трампа може реалізовуватись ще далеко до інавгурації. І в цьому сенсі ті рішення, які зараз приймаються тим самим Байденом, зокрема, щодо дозволу нанесення ударів вглиб території РФ, без попереднього діалогу з Трампом, переконаний, не приймалися".

Чи справді Маск озвучує позицію Трампа

У тому, що ключову роль, як у внутрішніх, так і в міжнародних питаннях гратиме саме Трампп, переконаний політолог Максим Джигун. У розмові з Фокусом експерт, зокрема, зауважив наступне: "Трамп — це людина надзвичайно владна та егоцентрична, яка не звикла ділитися владою. І якщо проаналізувати тих людей, яких він бачить в своїй адміністрації, починаючи від глави Пентагону, закінчуючи міністром охорони здоров’я, ми побачимо, що це все люди, які клялися Трампу у своїй відданості. Втім, з Ілоном Маском ситуація дещо інша, оскільки в нього не має колосальної залежності від політики, яка дозволила б йому, так би мовити, вибитися в люди. Але з іншого боку, для Маска президентство Трампа є своєрідним бізнес-проектом і всі ті сотні мільйонів доларів, які він вклав в його кампанію, не були благодійністю. Маск розраховує на те, що "інвестиція в Трампа" принесе йому ще більше грошей в оборонній, космічній, автомобільній та інших сферах".

Експерт: "Маск наразі відчуває момент суперпіднесення від суперуспіху" Фото: Getty Images

Моделюючи ситуацію щодо того, яким чином надалі розвиватимуться взаємовідносини Трампа та Маска, політолог наголосив: "Маск зараз має всі ознаки олігарха. Він, серед іншого, має медійний вплив, а відтак впливає й на суспільні настрої. І тому цілком ймовірно, що у Трампа з часом може з’явитися претензія до Маска в тому плані, що він занадто перетягує ковдру на себе. В тому, чи зможе при такій ситуації врівноважити свої амбіції Маск, в мене є величезні сумніви. Але те, що Маск сьогодні є правою рукою Трампа, маючи вплив в тому числі на кадрові рішення — факт".

Відповідаючи на запитання про те, наскільки зовнішньополітична активність Маска корелюється з позицію самого Трампа, Максим Джигун резюмував: "Я думаю, що на всі 100%. І якщо Маск собі дозволяє говорити нікчемні речі про українську державу, вказуючи нам, як себе поводити, то це означає, що десь приблизно так розмірковує і сам Трамп. Але все ж таки потрібно дочекатися проведення інавгураційних процедур, коли неформальне відчуття всевладдя і відсутності відповідальності зникне з вуст Маска та інших осіб, наближених до Трампа".

За яких умов Маску доведеться відійти в тінь

Своєю чергою політолог Олексій Якубін у розмові з Фокусом акцентував, що Маск наразі відчуває момент "суперпіднесення від суперуспіху". На переконання експерта, мільярдер розглядає себе у якості одного з ключових архітекторів перемоги Трампа і тому приміряє на себе не те, що статус віце-президента, "бо тут є Ді Венс", "але десь дуже і дуже близько саме до такої за вагою та впливом ролі".

В до інавгураційний період Ілон Маск, констатує політолог, виконує функцію медіатора і всі заяви, в тому числі, геополітичні, він озвучує після попередньої узгодженості з Трампом. Констатувавши, що Трамп є людиною, яка сама хоче бути центром, Олексій Якубін спрогнозував, що у разі, якщо Маск почне перетягувати ковдру на себе, між цим політичним симбіозом може виникнути достатньо висока напруга, в результаті чого Маску, як не обраній фігурі доведеться відходити в тінь. До речі, політолог вважає, що в такому сценарії може бути зацікавлена частина діючого вашингтонського істеблішменту, яка бажає вбити клин між Трампом та Маском.