Трамп після виборів знайшов роботу для мільярдерів Маска і Рамасвамі (фото)

Бізнесмен і політик очолять нещодавно створений Департамент ефективності державного управління DOGE, абревіатура якого має відсилання до просуваної Ілоном Маском криптовалюти Dogecoin, яку просуває Ілон Маском.

За підтримку і мільйонні вкладення в передвиборчу кампанію Дональд Трамп створив для мільярдерів Ілона Маска і Вівека Рамасвамі спеціальний департамент, який працюватиме "поза урядом" і проводитиме "великомасштабні структурні реформи", щоб економити бюджет США. Про це пише Reuters.

Нова установа отримала назву Department of Government Efficiency (Департамент ефективності державного управління), або DOGE.

Ілон Маск і Dogecoin

Це відсилання до мему про виразного собаку породи сіба-іну і назви криптовалюти Dogecoin, яку просуває Маск.

Що робитимуть Ілон Маск і Вівек Рамасвамі в уряді Дональда Трампа

Незважаючи на назву, департамент не буде державним агентством. Трамп сказав у своїй заяві, що Ілон Маск і Рамасвамі працюватимуть поза урядом, щоб пропонувати Білому дому "поради та керівництво", і співпрацюватимуть з Управлінням з управління та бюджету, щоб "проводити великомасштабні структурні реформи і створювати підприємницький підхід до управління, небачений раніше". Він додав, що цей крок шокує урядові системи.

Вівек Рамасвамі Фото: Скрін відео

Трамп заявив, що цей дует мільярдерів "відкриє шлях для моєї адміністрації до ліквідації урядової бюрократії, скорочення надлишкового регулювання, скорочення непотрібних витрат і реструктуризації федеральних агентств".

У публікації на платформі X, якою він володіє, Маск пообіцяв документувати всі дії департаменту в Інтернеті для максимальної прозорості.

"Щоразу, коли громадськість думає, що ми скорочуємо щось важливе або не скорочуємо щось марнотратне, просто дайте нам знати!" — сказав він, а також пообіцяв вести "таблицю лідерів з найбільш шалено дурних витрат ваших податкових грошей".

Рамасвамі також відреагував на оголошення про своє призначення в X. "Ми не будемо ніжними, @elonmusk", — написав він, додавши емоджі американського прапора.

Чим займатиметься департамент Маска і Рамасвамі

Неясно, як працюватиме організація. Вона може підпадати під дію Закону про федеральний консультативний комітет, який визначає, як мають працювати зовнішні групи, що консультують уряд, і бути підзвітними громадськості.

Федеральні службовці зазвичай зобов'язані розкривати свої активи і зв'язки, щоб запобігти будь-яким потенційним конфліктам інтересів, а також відмовитися від значних активів, пов'язаних з їхньою роботою. Оскільки Ілон Маск і Вівек Рамасвамі не будуть офіційними федеральними службовцями, вони не зіткнуться з цими вимогами або етичними обмеженнями.

Трамп заявив, що їхня робота завершиться до 4 липня 2026 року, додавши, що менший за чисельністю і ефективніший уряд стане "подарунком" країні до 250-річчя підписання Декларації незалежності.

Вівек Рамасавамі — багатий біотехнологічний підприємець, чия перша спроба балотуватися на пост президента була торік як кандидата від Республіканської партії. Після виходу з перегонів він підтримав Трампа. Раніше цього тижня він сказав ABC, що в нього були "важливі обговорення" можливих ролей у кабінеті Трампа.

Вівек Рамасвамі та Дональд Трамп Фото: Hindustan Times

У нього немає досвіду роботи в уряді, але він наполягав на скороченні витрат у корпоративному секторі. Після придбання частки в онлайн-медіакомпанії Buzzfeed, яка бореться за виживання, у травні він закликав компанію скоротити штат і найняти консервативних коментаторів, таких як Такер Карлсон.

Минулого місяця Маск, виступаючи перед журналістами, заявив про мету скоротити державні видатки на $2 трлн. На практиці експерти кажуть, що ці скорочення видатків можуть призвести до дерегулювання і змін у політиці, які безпосередньо вплинуть на всесвіт компаній Маска, зокрема, Tesla, SpaceX, X і Neuralink.

Додавання державного портфеля до портфеля Маска може принести користь ринковій вартості його компаній і таких бажаних напрямів бізнесу, як штучний інтелект і криптовалюта.

Аналітик з акцій Деніел Айвс із Wedbush Securities у своїй дослідницькій записці зазначив: "Очевидно, що Маск відіграватиме величезну роль у Білому домі Трампа з огляду на його зростаючий вплив на багато федеральних агентств".

Але призначення Маска зазнало критики з боку Public Citizen, прогресивної неурядової організації із захисту прав споживачів, яка оскаржила низку політик Трампа в перший термін. "Маск не тільки нічого не знає про ефективність і регулювання уряду, його власні підприємства регулярно порушували ті самі правила, які він буде в змозі атакувати", — заявила співпрезидент Ліза Гілберт.

Трамп ясно дав зрозуміти, що Маск, найімовірніше, не обійматиме будь-яку штатну посаду, враховуючи його інші зобов'язання.

Ілон Маск і Дональд Трамп Фото: Instagram

"Не думаю, що зможу найняти його на повну ставку, тому що він трохи зайнятий запуском ракет і всім тим, що він робить. Він сказав, що марнотратство в цій країні божевільне. І ми змусимо Ілона Маска скоротити наші витрати", — сказав Трамп на мітингу в Мічигані у вересні.

У серпні Маск і Tesla домоглися відхилення федерального позову, який звинувачував їх в обмані інвесторів шляхом розкрутки Dogecoin та інсайдерської торгівлі, що призвело до багатомільярдних збитків.

Вартість dogecoin зросла більш ніж удвічі з дня виборів, слідуючи за сплеском на криптовалютних ринках на тлі очікувань більш м'якого регулювання за адміністрації Трампа . Акції Tesla зросли приблизно на 30% після виборів.

Нагадаємо, міністром оборони Дональд Трамп хоче призначити колишнього військового і ведучого Fox News Піта Хегсета, який заявляв, що не вірить в існування бактерій.

Також Фокус писав про мільярдерів, які підтримали Дональда Трампа на виборах і які тепер зможуть розраховувати на відповідні послуги.