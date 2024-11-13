Трамп після виборів знайшов роботу для мільярдерів Маска і Рамасвамі (фото)
Бізнесмен і політик очолять нещодавно створений Департамент ефективності державного управління DOGE, абревіатура якого має відсилання до просуваної Ілоном Маском криптовалюти Dogecoin, яку просуває Ілон Маском.
За підтримку і мільйонні вкладення в передвиборчу кампанію Дональд Трамп створив для мільярдерів Ілона Маска і Вівека Рамасвамі спеціальний департамент, який працюватиме "поза урядом" і проводитиме "великомасштабні структурні реформи", щоб економити бюджет США. Про це пише Reuters.
Нова установа отримала назву Department of Government Efficiency (Департамент ефективності державного управління), або DOGE.
Це відсилання до мему про виразного собаку породи сіба-іну і назви криптовалюти Dogecoin, яку просуває Маск.
Що робитимуть Ілон Маск і Вівек Рамасвамі в уряді Дональда Трампа
Незважаючи на назву, департамент не буде державним агентством. Трамп сказав у своїй заяві, що Ілон Маск і Рамасвамі працюватимуть поза урядом, щоб пропонувати Білому дому "поради та керівництво", і співпрацюватимуть з Управлінням з управління та бюджету, щоб "проводити великомасштабні структурні реформи і створювати підприємницький підхід до управління, небачений раніше". Він додав, що цей крок шокує урядові системи.
Трамп заявив, що цей дует мільярдерів "відкриє шлях для моєї адміністрації до ліквідації урядової бюрократії, скорочення надлишкового регулювання, скорочення непотрібних витрат і реструктуризації федеральних агентств".
У публікації на платформі X, якою він володіє, Маск пообіцяв документувати всі дії департаменту в Інтернеті для максимальної прозорості.
"Щоразу, коли громадськість думає, що ми скорочуємо щось важливе або не скорочуємо щось марнотратне, просто дайте нам знати!" — сказав він, а також пообіцяв вести "таблицю лідерів з найбільш шалено дурних витрат ваших податкових грошей".
Рамасвамі також відреагував на оголошення про своє призначення в X. "Ми не будемо ніжними, @elonmusk", — написав він, додавши емоджі американського прапора.
Чим займатиметься департамент Маска і Рамасвамі
Неясно, як працюватиме організація. Вона може підпадати під дію Закону про федеральний консультативний комітет, який визначає, як мають працювати зовнішні групи, що консультують уряд, і бути підзвітними громадськості.
Федеральні службовці зазвичай зобов'язані розкривати свої активи і зв'язки, щоб запобігти будь-яким потенційним конфліктам інтересів, а також відмовитися від значних активів, пов'язаних з їхньою роботою. Оскільки Ілон Маск і Вівек Рамасвамі не будуть офіційними федеральними службовцями, вони не зіткнуться з цими вимогами або етичними обмеженнями.
Трамп заявив, що їхня робота завершиться до 4 липня 2026 року, додавши, що менший за чисельністю і ефективніший уряд стане "подарунком" країні до 250-річчя підписання Декларації незалежності.
Вівек Рамасавамі — багатий біотехнологічний підприємець, чия перша спроба балотуватися на пост президента була торік як кандидата від Республіканської партії. Після виходу з перегонів він підтримав Трампа. Раніше цього тижня він сказав ABC, що в нього були "важливі обговорення" можливих ролей у кабінеті Трампа.
У нього немає досвіду роботи в уряді, але він наполягав на скороченні витрат у корпоративному секторі. Після придбання частки в онлайн-медіакомпанії Buzzfeed, яка бореться за виживання, у травні він закликав компанію скоротити штат і найняти консервативних коментаторів, таких як Такер Карлсон.
Минулого місяця Маск, виступаючи перед журналістами, заявив про мету скоротити державні видатки на $2 трлн. На практиці експерти кажуть, що ці скорочення видатків можуть призвести до дерегулювання і змін у політиці, які безпосередньо вплинуть на всесвіт компаній Маска, зокрема, Tesla, SpaceX, X і Neuralink.
Додавання державного портфеля до портфеля Маска може принести користь ринковій вартості його компаній і таких бажаних напрямів бізнесу, як штучний інтелект і криптовалюта.
Аналітик з акцій Деніел Айвс із Wedbush Securities у своїй дослідницькій записці зазначив: "Очевидно, що Маск відіграватиме величезну роль у Білому домі Трампа з огляду на його зростаючий вплив на багато федеральних агентств".
Але призначення Маска зазнало критики з боку Public Citizen, прогресивної неурядової організації із захисту прав споживачів, яка оскаржила низку політик Трампа в перший термін. "Маск не тільки нічого не знає про ефективність і регулювання уряду, його власні підприємства регулярно порушували ті самі правила, які він буде в змозі атакувати", — заявила співпрезидент Ліза Гілберт.
Трамп ясно дав зрозуміти, що Маск, найімовірніше, не обійматиме будь-яку штатну посаду, враховуючи його інші зобов'язання.
"Не думаю, що зможу найняти його на повну ставку, тому що він трохи зайнятий запуском ракет і всім тим, що він робить. Він сказав, що марнотратство в цій країні божевільне. І ми змусимо Ілона Маска скоротити наші витрати", — сказав Трамп на мітингу в Мічигані у вересні.
У серпні Маск і Tesla домоглися відхилення федерального позову, який звинувачував їх в обмані інвесторів шляхом розкрутки Dogecoin та інсайдерської торгівлі, що призвело до багатомільярдних збитків.
Вартість dogecoin зросла більш ніж удвічі з дня виборів, слідуючи за сплеском на криптовалютних ринках на тлі очікувань більш м'якого регулювання за адміністрації Трампа . Акції Tesla зросли приблизно на 30% після виборів.
Нагадаємо, міністром оборони Дональд Трамп хоче призначити колишнього військового і ведучого Fox News Піта Хегсета, який заявляв, що не вірить в існування бактерій.
Також Фокус писав про мільярдерів, які підтримали Дональда Трампа на виборах і які тепер зможуть розраховувати на відповідні послуги.