Трамп после выборов нашел работу для миллиардеров Маска и Рамасвами (фото)

Бизнесмен и политик возглавят недавно созданный Департамент эффективности государственного управления DOGE, аббревиатура которого имеет отсылку к продвигаемой Илоном Маском криптовалюты Dogecoin.

За поддержку и миллионные вложения в предвыборную кампанию Дональд Трамп создал для миллиардеров Илона Маска и Вивека Рамасвами специальный департамент, который будет работать "вне правительства" и проводить "крупномасштабные структурные реформы", чтобы экономить бюджет США. Об этом пишет Reuters.

Новое учреждение получило название Department of Government Efficiency (Департамент эффективности государственного управления), или DOGE.

Илон Маск и Dogecoin

Это отсылка к мему о выразительной собаке породы сиба-ину и названию криптовалюты Dogecoin, которую продвигает Маск.

Что будут делать Илон Маск и Вивек Рамасвами в правительстве Дональда Трампа

Несмотря на название, департамент не будет государственным агентством. Трамп сказал в своем заявлении, что Маск и Рамасвами будут работать вне правительства, чтобы предлагать Белому дому "советы и руководство", и будут сотрудничать с Управлением по управлению и бюджету, чтобы "проводить крупномасштабные структурные реформы и создавать предпринимательский подход к управлению, невиданный ранее". Он добавил, что этот шаг шокирует правительственные системы.

Вивек Рамасвами Фото: Скрин видео

Трамп заявил, что этот дуэт миллиардеров "откроет путь для моей администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, сокращению бесполезных расходов и реструктуризации федеральных агентств".

В публикации на платформе X, которой он владеет, Маск пообещал документировать все действия департамента в Интернете для максимальной прозрачности.

"Всякий раз, когда общественность думает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!" — сказал он, а также пообещал вести "таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам ваших налоговых денег".

Рамасвами также отреагировал на объявление о своем назначении в X. "Мы не будем нежными, @elonmusk", — написал он, добавив эмоджи американского флага.

Чем будет заниматься департамент Маска и Рамасвами

Неясно, как будет работать организация. Она может подпадать под действие Закона о федеральном консультативном комитете, который определяет, как должны работать внешние группы, консультирующие правительство, и быть подотчетными общественности.

Федеральные служащие, как правило, обязаны раскрывать свои активы и связи, чтобы предотвратить любые потенциальные конфликты интересов, а также отказаться от значительных активов, связанных с их работой. Поскольку Илон Маск и Вивек Рамасвами не будут официальными федеральными служащими, они не столкнутся с этими требованиями или этическими ограничениями.

Трамп заявил, что их работа завершится к 4 июля 2026 года, добавив, что меньшее по численности и более эффективное правительство станет "подарком" стране к 250-летию подписания Декларации независимости.

Вивек Рамасвами — богатый биотехнологический предприниматель, чья первая попытка баллотироваться на пост президента была в прошлом году в качестве кандидата от Республиканской партии. После выхода из гонки он поддержал Трампа. Ранее на этой неделе он сказал ABC, что у него были "важные обсуждения" возможных ролей в кабинете Трампа.

Вивек Рамасвами и Дональд Трамп Фото: Hindustan Times

У него нет опыта работы в правительстве, но он настаивал на сокращении расходов в корпоративном секторе. После приобретения доли в борющейся за выживание онлайн-медиакомпании Buzzfeed, в мае он призвал компанию сократить штат и нанять консервативных комментаторов, таких как Такер Карлсон.

В прошлом месяце Маск, выступая перед журналистами, заявил о цели сократить государственные расходы на $2 трлн. На практике эксперты говорят, что эти сокращения расходов могут привести к дерегулированию и изменениям в политике, которые напрямую повлияют на вселенную компаний Маска, в частности, Tesla, SpaceX, X и Neuralink.

Добавление государственного портфеля в портфель Маска может принести пользу рыночной стоимости его компаний и таких предпочтительных направлений бизнеса, как искусственный интеллект и криптовалюта.

Аналитик по акциям Дэниел Айвс из Wedbush Securities в своей исследовательской записке отметил: "Очевидно, что Маск будет играть огромную роль в Белом доме Трампа, учитывая его растущее влияние на многие федеральные агентства".

Но назначение Маска подверглось критике со стороны Public Citizen, прогрессивной неправительственной организации по защите прав потребителей, которая оспорила ряд политик Трампа в первый срок. "Маск не только ничего не знает об эффективности и регулировании правительства, его собственные предприятия регулярно нарушали те самые правила, которые он будет в состоянии атаковать", — заявила сопрезидент Лиза Гилберт.

Трамп ясно дал понять, что Маск, скорее всего, не будет занимать какую-либо штатную должность, учитывая его другие обязательства.

Илон Маск и Дональд Трамп Фото: Instagram

"Не думаю, что смогу нанять его на полную ставку, потому что он немного занят запуском ракет и всем тем, что он делает. Он сказал, что расточительство в этой стране безумное. И мы заставим Илона Маска сократить наши расходы", — сказал Трамп на митинге в Мичигане в сентябре.

В августе Маск и Tesla добились отклонения федерального иска, обвинявшего их в обмане инвесторов путем раскрутки Dogecoin и инсайдерской торговли, что привело к многомиллиардным убыткам.

Стоимость dogecoin выросла более чем вдвое со дня выборов, следуя за всплеском на криптовалютных рынках на фоне ожиданий более мягкого регулирования при администрации Трампа . Акции Tesla выросли примерно на 30% после выборов.

Напомним, министром обороны Дональд Трамп хочет назначить бывшего военного и ведущего Fox News Пита Хегсета, который заявлял, что не верит в существование бактерий.

Также Фокус писал о миллиардерах, которые поддержали Дональда Трампа на выборах и которые тепер смогу рассчитывать на ответные услуги.