Ведущий Fox News, который 10 лет не мыл руки: Трамп выбрал нового министра обороны США

По словам журналистов, Пит Гегсет преданный сторонник Трампа и защищал его отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В 2019 году Гегсет заявил, что 10 лет не мыл руки, потому что не верит в существование бактерий.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит бывшего ведущего телеканала Fox News и ветерана американской армии Пита Гегсета на должность министра обороны США. Об этом говорится в заявлении Трампа.

"Пит провел всю свою жизнь как воин за войско и за страну. Пит жесткий, умный и искренне верит в то, что Америка превыше всего. С Питом во главе враги Америки будут предупреждены — наши вооруженные силы снова станут великими и Америка никогда не отступит", — отметил Трамп в заявлении.

Что известно о Пите Хэгсете

Питу Хегсету 44 года, он родился 6 июня 1980 года в Форест-Лейке, штат Миннесота.

Хегсет является автором книги "На арене". Он участвовал в войнах в Афганистане и Ираке, за что получил две бронзовые звезды.

Как отмечают журналисты, Пит Гегсет является преданным сторонником Трампа со времени его первого срока, защищал его отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, попытки вывести американские войска из-за рубежа и активно занимался делом ветеранов боевых действий, обвиняемых в военных преступлениях.

В 2019 году Гегсет в эфире Fox News признался, что 10 лет не мыл руки, потому что не верит в существование бактерий.

"У меня как будто прививки. Бактерии — выдумка, потому что я их не вижу. А значит, их не существует", — сказал Хегсет.

Напомним, 12 ноября Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что темнокожим американцам в США после победы Трампа стали приходить странные СМС.

11 ноября сообщалось, что после победы Трампа женщины в знак протеста начали отказываться от секса.