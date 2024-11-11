Трамп намекнул на третий президентский срок в 2028 году: возможно ли это в США

Дональд Трамп уже поставил рекорд, став президентом США, который возвращается в Белый дом после перерыва. Но действующее законодательство не предусматривает трех президентских сроков.

Поправка к Конституции, которая является высшим законом Соединенных Штатов, запрещает кому-либо занимать должность более двух сроков. Однако Дональд Трамп намекнул, что хочет баллотироваться и на третий срок. Такое уже бывало в истории США, но журналисты Sky News выясняли, возможно ли это в современной Америке.

Ранее в истории Соединенных Штатов вернутся в Белый дом после перерыва удавалось только Гроверу Кливленду, который сделал это в 1800-х годах.

Это уже историческая победа, но теперь Дональд Трамп намекает на третий срок. Такое уже бывало в истории США.

Франклин Рузвельт был президентом США четыре раза с 1933 по 1945 год, поскольку в первоначальной Конституции США не было ничего, что ограничивало бы количество сроков пребывания президента на своем посту.

Франклин Рузвельт Фото: Wikipedia

Однако позднее 22-я поправка ограничила президентов двумя четырехлетними сроками, независимо от того, занимали ли они этот пост последовательно или нет.

Конгресс принял 22-ю поправку через два года после смерти Рузвельта, и она вступила в силу с выборов 1952 года, на которых республиканец Дуайт Д. Эйзенхауэр победил демократа Эдлая Стивенсона. С тех пор никому не удавалось прослужить более двух сроков.

Что говорил Дональд Трамп о третьем сроке в Белом доме

Еще в преддверии выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл Джо Байдену, он впервые начал намекать на возможность баллотироваться на третий срок.

На митинге в августе 2020 года он заявил сторонникам, что победит на следующих выборах, а затем, возможно, "останется на посту еще на четыре года", потому что "они шпионили за моей кампанией", что было явным намеком на его необоснованные заявления о том, что администрация Барака Обамы его якобы прослушивала.

По данным Forbes, на другом митинге Дональд Трамп заявил, что если он победит на выборах 2020 года, то "будет вести переговоры" о третьем сроке, добавив, что он "вероятно, имеет право еще на четыре года после того, как нам относились".

Дональд Трамп и Мелания Трамп в Белом доме Фото: The White House

Однако в интервью в прошлом году американскому партнеру Sky News NBC News Трампа спросили, существует ли сценарий, при котором он будет баллотироваться на третий срок, если победит на президентских выборах в следующем году, на что он ответил: "Нет".

А в апреле 2024 года он заявил журналу Time, что "не поддержал бы" продление срока полномочий, но два его неопределенных комментария в выступлениях в этом году породили слухи о том, что он может попробовать это сделать.

Один из них произошел во время его выступления в Национальной стрелковой ассоциации, когда он спросил сторонников, будут ли его считать "трех- или двухсрочным" — хотя, по-видимому, это было связано с его необоснованными утверждениями о том, что он должен был победить на выборах 2020 года, но они якобы были сфальсифицированы против него.

Еще один случай произошел в июле, когда он заявил участникам консервативного христианского мероприятия, что им "больше не придется голосовать", если он победит на выборах 2024 года, сообщает CBS News.

После того, как он несколько раз посоветовал им проголосовать "только в этот раз", он добавил: "Через четыре года вам больше не придется голосовать. Мы все так хорошо уладим, что вам не придется голосовать".

Почему у Дональда Трампа не получится вернуться в третий раз

Джон Фортье, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, говорит, что комментарии с христианского мероприятия были вырваны из контекста, и что Трамп просто пытался "побудить порой неохотно идущую на выборы христианскую общину проголосовать на этих выборах".

"Это не было признаком того, что Трамп отменит будущие выборы или попытается остаться на своем посту после второго срока", — уверен Фортье.

78-летнему мужчине, который уже является самым старым человеком, избранным президентом, к концу его второго срока исполнится 82 года.

"А уход президента Байдена свидетельствует о том, что американский народ будет скептически относиться к восьмидесятилетним кандидатам на пост президента", — добавляет Фортье.

Сможет ли Трамп изменить Конституцию США

По словам отставного судьи Суда Содружества Джозефа Косгроува, это было бы "практически невозможно".

Для этого ему придется внести поправки в Конституцию, что, по словам Косгроува, является "трудной задачей".

"Обычный метод требует двух третей голосов Палаты представителей и Сената для предложения поправки, которая затем должна быть одобрена тремя четвертями штатов", — поясняет он.

Некоторые правоведы предположили, что существуют лазейки, которые можно использовать, чтобы обойти ограничение в два срока.

"Они утверждают, что 22-я поправка запрещает человеку баллотироваться на третий срок, но не запрещает ему занимать третий срок. А с помощью остроумного трюка президент, срок полномочий которого ограничен, может быть избран вице-президентом или включен в линию преемственности, а затем занять пост президента, когда те, кто находится перед ним в линии преемственности, уйдут в отставку", — говорит Фортье.

Он добавляет, что эта теория, однако, игнорирует ряд других поправок и других конституционных законов, которые указывают на то, что вице-президент или кто-либо другой в линии преемственности "должен соответствовать требованиям, чтобы стать президентом".

И Дональд Трамп или кто-то другой, уже отслуживший два срока на посту президента, не будет соответствовать этому критерию благодаря 22-й поправке.

Дональд Трамп Фото: Getty Images

К тому же, учитывая политические разногласия в Соединенных Штатах, ни одно из этих событий не является предсказуемым. Даже если республиканцы будут контролировать и Палату представителей, и Сенат, их большинство будет настолько незначительным, что никакой пересмотр 22-й поправки в такой обстановке невозможен.

Напомним, ранее Фокус писал о миллиардерах, которые поддержали Дональда Трампа на выборах в США. Илон Маск был среди них настоящей звездой, но многие, не столь публичные, также будут оказывать влияние на происходящее в Белом доме.