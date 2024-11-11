Не только Маск: что известно о "созвездии миллиардеров", которое Трамп собрал вокруг себя

Во время своей победной речи на прошлой неделе Дональд Трамп благодарил тех, кто помог ему вернутся в Белый дом. И теперь эти очень богатые люди могут рассчитывать на ответные услуги и места в новом Кабинете министров.

Узнав, что он победил на выборах в США, Дональд Трамп публично поблагодарил Илона Маска, назвав самого богатого человека в мире "супергением". Но кроме Маска у Дональда Трампа хватает очень богатых и влиятельных союзников, которые вложились в его победу и теперь могут рассчитывать на ответные услуги. Об этом пишет Forbes.

78-летний Трамп долго дорожил своими тесными связями с богатыми и знаменитыми, но на этот раз он приведет с собой в основном новое поколение лоялистов, в том числе подкастера Джо Рогана и звезду ММА Дану Уайта среди прочих. Этот контингент 2.0 заслужил расположение Трампа благодаря сочетанию лояльности, пожертвований на кампанию, одобрения и, конечно же, лести. Ожидается, что некоторые из них будут членами кабинета министров. Другие, вероятно, будут играть неофициальные роли советников, с которыми Трамп общается по телефону, на поле для гольфа, в подкастах и ​​через социальные сети.

Весьма вероятно, что Трамп продолжит консультироваться с некоторыми из тех же людей, с которыми он всегда сотрудничал, начиная с членов своей семьи. Хотя его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер заявили, что не вернутся к своим предыдущим ролям советников президента, на прошлой неделе Кушнер сообщил Forbes, что он все еще может неофициально консультировать Трампа. Тем временем жена его сына Эрика Лара, сопредседатель Национального комитета Республиканской партии, взяла на себя ведущую роль в кампании и стояла рядом с ним во время его победной речи. Журналисты Forbes выяснили, какие новые лица в свите Трампа, каких миллиардеров он собрал в своем "созвездии" и какую выгоду они получат.

Илон Маск

Илон Маск Фото: Getty Images

Бывший сторонник Барака Обамы, переделал себя в стойкого приверженца MAGA. 53-летний генеральный директор Tesla и основатель SpaceX, Маск изначально поддерживал Рона ДеСантиса на республиканских праймериз, прежде чем сделать ставку на Трампа. Он пожертвовал 119 миллионов долларов комитету политических действий в поддержку Трампа, организовал операцию по привлечению избирателей в колеблющихся штатах и ​​без конца продвигал кандидатуру Трампа в своей социальной медиа-компании X. Трамп публично восхищался "гениальностью" Маска и поклялся предоставить Маску необычайную власть для формирования федерального бюджета. Эти двое стали настолько близки, что Маск появился на семейной фотографии Трампа, опубликованной в сети на следующий день после выборов.

Говард Лютник

Говард Лютник Фото: The New Times

Генеральный директор и держатель контрольного пакета акций финансовой компании Cantor Fitzgerald с годовым доходом в 9 миллиардов долларов, является давним другом Трампа. 63-летний магнат пожертвовал 5 миллионов долларов комитету Трампа Make America Great Again PAC и сопровождал кандидата в предвыборной кампании, включая представление Маска на октябрьском митинге Трампа в Мэдисон-сквер-гарден. Лютник стал известен после 11 сентября 2001 года, когда 658 сотрудников Cantor Fitzgerald, включая брата Лютника, погибли в результате атак на Всемирный торговый центр на Манхэттене. Лютник чудом избежал гибели, потому что отводил сына в детский сад. Он пообещал позаботиться о семьях сотрудников, собрав для них 180 миллионов долларов за первые пять лет. Будучи сопредседателем переходного периода, Лютник пообещал укомплектовать вторую администрацию Трампа персоналом, "лояльным" боссу.

Джон Полсон

Джон Полсон и Дональд Трамп Фото: The Trump Organization

Магнат хедж-фондов и уроженец Квинса, как и Трамп, заработал свое состояние в размере 3,8 млрд долларов, делая ставки на субстандартные ипотечные кредиты в 2007 году, и продал Трампу Doral Resort в Майами в 2012 году. 68-летний миллиардер пожертвовал всего 800 000 долларов на кампанию Трампа в этом цикле, но стал влиятельным экономическим советником Трампа и, как сообщается, является ведущим кандидатом на пост министра финансов. Полсон заявил, что хочет продлить налоговые льготы Дональда Трампа 2017 года и работать с Маском над сокращением федеральных расходов, в том числе путем отмены субсидий на возобновляемые источники энергии, введенных подписанным Байденом Законом о снижении инфляции.

Линда МакМахон

Линда МакМахон и Дональд Трамп Фото: Скриншот

Сопредседатель переходной команды Трампа с Лютником, была главой Управления по делам малого бизнеса во время первого срока Трампа и пожертвовала 15,8 млн долларов на кампанию Трампа 2024 года. 76-летняя бизнесвумен готова сыграть еще более влиятельную роль во второй администрации Трампа в качестве соучредителя Института политики America First, аналитического центра (и альтернативы Project 2025), который подготовил около 300 исполнительных актов для рассмотрения Трампом для подписания. Ранее МакМахон помогала своему мужу-миллиардеру и соратнику Трампа Винсу МакМахону управлять гигантом рестлинг-промоушена WWE, который он основал и который был одним из крупнейших спонсоров ныне несуществующего Фонда Трампа. Винс находится под федеральным расследованием по обвинению в сексуальной торговле, что он отрицает.

Дана Уайт

Дана Уайт

Президент компании смешанных боевых искусств UFC, поддерживал Трампа во время всех трех его президентских кампаний. Их отношения начались в дополитические дни Трампа, когда Трамп проводил мероприятия ММА на своей территории. В июне 2021 года, когда Трамп все еще был персоной нон грата после беспорядков 6 января, Уайт приветствовал Трампа на мероприятии UFC в одном из первых публичных появлений Трампа после ухода с должности. Некоторые в мире MAGA призывают Уайта стать новым пресс-секретарем Трампа, хотя Уайт заявил, что у него нет "личных политических устремлений".

Скотт Бессент

Скотт Бессент Фото: Скриншот

"Скромный" руководитель хедж-фонда, который ранее работал на либерального филантропа Джорджа Сороса, в начале этого года занял свою нишу в MAGA-land, поддержав Трампа в начале республиканских праймериз и выделив 3 миллиона долларов комитетам политических действий Трампа и комитетам Республиканской партии. Ключевой экономический советник, чье имя выдвигается на должность в кабинете министров, Бессент выступает за сокращение федеральных расходов и перестройку Федеральной резервной системы, чтобы дать председателю меньше полномочий. "Я думаю, что нас ждет крупная международная экономическая перестройка. Я хотел бы быть ее частью, как изнутри, так и снаружи", — сказал Бессент в интервью Forbes за день до выборов, в ходе которого он подтвердил свою заинтересованность в работе на Трампа.

Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами и Дональд Трамп Фото: Hindustan Times

39-летний биотехнологический миллиардер, который баллотировался на республиканских праймериз как дружественная Трампу альтернатива и сошел с дистанции, был вездесущим суррогатом Трампа во время всеобщих выборов. Индо-американский предприниматель, который в начале этого года купил активистскую долю в медиа-фирме Buzzfeed и является автором бестселлера Woke, Inc., выступал за закрытие федеральных правительственных агентств, включая ФБР и Министерство образования.

Роберт Ф. Кеннеди-младший

Роберт Ф. Кеннеди-младший Фото: Getty Images

Отпрыск политической династии Кеннеди поддержал Трампа в августе после того, как приостановил свою собственную президентскую кампанию в качестве независимого кандидата. Бывший демократ и юрист по вопросам охраны окружающей среды приобрел преданных последователей как скептик вакцин; он призывал закрыть целые департаменты FDA и удалить фторид из питьевой воды. RFK-младший заявил, что Трамп поручит ему руководить агентствами общественного здравоохранения, включая Министерство сельского хозяйства и Министерство здравоохранения и социальных служб, в качестве надзорного органа. "Он снова сделает Америку здоровой. Иди, хорошо проведи время, Бобби", — сказал Трамп во время своей победной речи.

Марк Андрессен

Марк Андрессен Фото: FOX News

Венчурный капиталист из Кремниевой долины с предполагаемым чистым капиталом в 1,9 миллиарда долларов, поддержал Трампа в июле, прежде чем пожертвовать 2,5 миллиона долларов в поддержку его кампании. Будучи демократом всю жизнь, Андрессен объяснил свой политический сдвиг в подкасте со своим инвестиционным партнером Беном Горовицем, который также поддержал Трампа (прежде чем частично отступить и пожертвовать деньги Камале Харрис в начале октября). Андрессен сослался на враждебность администрации Байдена к технологическому сектору, в том числе к криптовалютам, важной части инвестиционного портфеля Андрессен-Горовиц, и к слияниям и поглощениям, столпу индустрии венчурного капитала. Ожидалось, что интернет-предприниматель пообедает с Трампом в Мар-а-Лаго в ночь выборов.

Тимоти Меллон

Наследник банковского состояния Меллонов, был крупнейшим единоличным спонсором Трампа в 2024 году, вложив 125 миллионов долларов в суперкомитет Трампа Make America Great Again, даже больше, чем Маск. Он также поддержал Роберта Кеннеди-младшего (до того, как тот вышел из игры), пожертвовав 25 миллионов долларов. Политические цели Меллона неясны, но в своей деловой карьере в качестве владельца железной дороги он воевал с профсоюзами и делал пожертвования консервативным группам, таким как Heritage Foundation. Затворник, 81 год, живет на ранчо в Вайоминге и не фотографировался годами. Несмотря на все свои пожертвования, он настаивает, что не так богат, как кажется. "Не миллиардер!" — написал внук банковского магната (и министра финансов США 1920-х годов) Эндрю Меллон в электронном письме Forbes в начале этого года.

Джо Роган

Джо Роган

Бывший стендап-комик и комментатор UFC, ставший подкастером, брал интервью у Трампа в течение трех часов за десять дней до выборов, а затем публично поддержал Трампа накануне выборов. Его коллега Трамп-инфлюенсер Дана Уайт поблагодарил "могущественного и могущественного Джо Рогана", обращаясь к толпе Трампа во время его победной речи. Его подкаст The Joe Rogan Experience имеет более 18 миллионов подписчиков и собрал 5,6 миллиарда просмотров на YouTube. "Он самый большой в этом мире, безусловно", — похвастался Трамп толпе, объявляя о поддержке Рогана.

Джеффри Ясс

Джеффри Ясс Фото: Скриншот

Соучредитель маркет-мейкерского гиганта Susquehanna, является давним мегадонором Республиканской партии и одним из 30 самых богатых людей мира с состоянием в 50 миллиардов долларов, которое включает долю в размере 21,5 миллиарда долларов в материнской компании TikTok ByteDance. Либертарианец, поддерживавший других кандидатов, таких как Тим Скотт и Вивек Рамасвами, во время республиканских праймериз, Ясс, как сообщается, встречался с Трампом в начале этого года и поручил своим советникам лоббировать команду Трампа в поддержку TikTok, который Трамп ранее пытался запретить, находясь у власти. Ранее в этом году Трамп выступил против попытки запретить приложение в Конгрессе, а в июне Трамп присоединился к TikTok, где у него теперь 14 миллионов подписчиков.

Дуг Бургум

Дуг Бургум Фото: Hello! Magazine

Бизнесмен, губернатор Северной Дакоты и недолговечный кандидат в президенты, был в списке Трампа на пост вице-президента. Одна из причин, по которой Трампу нравится Бургум: он начал свою карьеру в бизнесе, запустив бизнес по разработке программного обеспечения, прежде чем продать его Microsoft, где он много лет проработал руководителем, прежде чем вступить в политическую борьбу. Бергум (чье личное состояние, по оценкам Forbes, превышает 100 миллионов долларов) рассматривается в качестве потенциального министра энергетики.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что может получить Илон Маск в обмен на поддержку Дональда Трампа. Среди прогнозов – отмена миссии на Луну, которую готовит НАСА, так как Маска больше интересует Марс.