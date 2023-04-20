Племянник Джона Кеннеди заявил, что будет баллотироваться в президенты США. Что о нем известно

Роберт Кеннеди-младший решил продолжить семейную традицию и заявил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

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Семья Кеннеди славится скандалами и политиками. И скандальными политиками. Джон Кеннеди был популярным президентом, однако слухи о его вероятном романе с Мэрилин Монро до сих пор будоражат поклонников актрисы. А его трагическая гибель до сих пор окутана тайной. А теперь на политической сцене США похоже появится еще один Кеннеди. Племянник 35-го президента заявил, что вступает в предвыборную гонку. Об этом пишет Wion.

"Я пришел сюда сегодня, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов", — сказал он на открытии предвыборной кампании в американском штате Массачусетс.

Патриарх семьи Кеннеди, Патрик Джозеф Кеннеди был младшим из пяти детей ирландского иммигранта и родился в 1858 году. Он стал заниматься продажей виски, после стал известным в Бостоне политиком, избирался в Сенат штата Массачусетс.

Роберт Френсис Кеннеди-младший решил продолжить семейную традицию и заявил, что будет баллотироваться в президенты. Ранее он намекал о своих президентских амбициях в посте в Тwitter в прошлом месяце.

Ранее действующий президент США Джо Байден также часто заявлял о своем намерении баллотироваться. Однако президент еще не объявил официально о своем решении, заявив, что сделает это скоро.

"Если я буду баллотироваться, моим главным приоритетом будет прекращение коррумпированного слияния государственной и корпоративной власти, которое разрушило нашу экономику, разрушило средний класс, загрязнило наши ландшафты и воды, отравило наших детей и лишило нас наших ценностей и свобод", — заявил Роберт Кеннеди-младший.

Кто такой Роберт Кеннеди-младший?

Отец Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего был генеральным прокурором президента-демократа Джона Ф. Кеннеди, а также сенатором от Нью-Йорка. Убийства обоих братьев Кеннеди, Джона Кеннеди в 1963 году и РФК в 1968 году, считаются двумя наиболее важными политическими преступлениями в истории США.

У Роберта Ф. Кеннеди и его супруги Этель Скейкель было 11 детей. Роберт-младший – третий его ребенок. Когда был убит Джон Кеннеди – ему было девять лет, когда его отец – 14. У него были с законом, его арестовывали за бродяжничество и хранение марихуаны, а в 15 лет его исключили из школы за плохое поведение и отвратительные оценки.

Семья Роберта Кеннеди

Впрочем, он все таки окончил школу, Гарвардский университет и Лондонскую школу экономики. Затем он получил степень доктора права в Вирджинском Университете и магистра права в университете Пейс.

В сентябре 1983 года Кеннеди был обвинен в хранение героина в Южной Дакоте, когда ему стало плохо в уборной самолета. После он признал себя виновным в хранении наркотиков и приговорен к общественным работам после курса реабилитации.

Роберт Кеннеди-младший несет гроб своего отца Фото: Getty Images

Один из его братьев умер от передозировки кокаина, другой разбился, катаясь на лыжах.

69-летний Роберт Кеннеди-младший является юристом, с 2005 года он прославился своей защитой теорий заговора против вакцин, особенно тех, которые утверждают, что прививки вызывают аутизм.

В 2017 году бывший президент США Дональд Трамп назначил его руководителем президентской комиссии, которая будет изучать безопасность вакцин. Это решение вызвало немедленное осуждение со стороны ученых и специалистов в области общественного здравоохранения.

Роберт Кеннеди — основатель антипрививочной организации Children’s Health Defense. В 2019 году трое членов его семьи — сестра, брат и племянница — публично осудили взгляды Роберта Кеннеди на вакцины, заявив, что он стал "частью кампании по дезинформации, имеющей душераздирающие и смертельные последствия".

Он также критиковал действия правительства США по борьбе с пандемией коронавируса и был заблокирован в YouTube и Instagram за распространение дезинформации.

Семейная жизнь Кеннеди

Роберт Кеннеди-младший был женат трижды. От первого брака у него родились двое детей. Второй брак с Мэри Кэтлин Ричардсон он заключил на борту исследовательского судна всего через три недели после развода в 1994 году. В этом браке родились четверо детей. В 2010 году Кеннеди развелся, а через два года Мэри покончила с собой.

Сейчас Кеннеди женат на актрисе Шерил Хайнс. Пара поженилась в 2014 году. К слову, старшего сына Роберта Кеннеди также зовут Робертом Кеннеди III.

Роберт Кеннеди-младший с женой, актрисой Шерил Хайнс Фото: Getty Images

Сын Роберта Кеннеди-младшего, Коннор, вступил в интернациональный легион и воевал в Украине во время харьковского наступления как пулеметчик в группе спецназа. Об этом он писал в прошлом году, признавшись, что не имел военного опыта и не слишком метко стрелял, но "мог носить тяжелые вещи и быстро учился".

Сын Роберта Кеннеди воевал в Украине

"Я был готов умереть там. Мое время в Украине было недолгим, но я многое увидел и многое почувствовал. Мне понравилось быть солдатом больше, чем я ожидал. Это ужасно. Но жизнь проста, и вознаграждение за отвагу и добрые поступки существенно. Мои друзья знают, почему я вернулся домой", — отметил Коннор.

Напомним, Серхан Бишара Серхан, застреливший Роберта Кеннеди, просил о досрочном освобождении. Но в январе 2022 года ходатайство было отклонено губернатором штата, и Серхан остался за решеткой.