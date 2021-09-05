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Жажда свободы. Знаменитые убийцы, которые просят о помиловании

Алексей Батурин
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знаменитые убийцы
Фото: Getty Images | Знаменитые убийцы считают, что уже достаточно наказаны

В тюрьмах разных стран находится много людей, преступления которых когда-то всколыхнули весь мир. Марк Чепмен, Андерс Брейвик, Серхан Серхан и Джованни Бруска, проведя в заключении много лет, считают, что уже достаточно наказаны, поэтому просятся на свободу.

Серхан Серхан: шестнадцатая попытка

В Калифорнии комиссия по условно-досрочному освобождению рекомендовала выпустить из тюрьмы 77-летнего Серхана Серхана. Этот палестинец получил пожизненный срок за убийство в 1968 году кандидата в президенты США Роберта Кеннеди. Проведя в тюрьме 53 года, Серхан 15 раз просил о досрочном освобождении, но до этого года всегда получал отказ. Нынешнее решение комиссии может отменить губернатор Калифорнии.

Серхан Бишара Серхан, убийство Кеннеди
Серхан Бишара Серхан

• Двое сыновей Роберта Кеннеда заявили, что убийцу можно простить, остальные семеро детей политика уверены, что он должен оставаться за решеткой до конца жизни

• Большинство материалов дела об убийстве политика до сих пор засекречены

Андерс Брейвик: надежда на помилование

Норвежец Андерс Беринг Брейвик (42 года) в 2011 году совершил двойной теракт, жертвами которого стали 77 человек, еще 151 получили ранения. Брейвика приговорили к 21 году тюрьмы — максимальному в Норвегии наказанию, приговор также предполагает возможность неограниченного продления срока. Отсидев 10 лет, террорист получил право на досрочное освобождение, несколько дней назад стало известно, что норвежский суд рассмотрит соответствующее прошение убийцы.

Андерс Брейвик
Андерс Беринг Брейвик

• Брейвик сознался в подготовке взрыва в Осло и расстреле молодежного лагеря на острове Утейа, но так и не признал свою вину

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Не тюрьма, а рай. Топ-5 самых уютных исправительных колоний
Не тюрьма, а рай. Топ-5 самых уютных исправительных колоний

• Ранее прошение Брейвика о досрочном освобождении отклонила прокуратура Осло

Марк Чепмен: раскаяние убийцы

Одиннадцать раз о помиловании просил Марк Чепмен (66 лет), убийца легендарного музыканта Джона Леннона. Он давно говорит о том, что глубоко раскаивается в своем поступке. В 2020 году Чепмен извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно. В ответ она заявила, что убийца не может рассчитывать на снисхождение. Очередное прошение о помиловании осужденный на пожизненный срок Чепмен сможет подать в 2022 году.

Марк Чепмен, убийство джона леннона
Марк Чепмен

• Йоко Оно считает, что Чепмена нельзя прощать, поскольку его "эгоистичные действия украли у будущих поколений шанс испытать вдохновение, которое Леннон дарил людям"

• Марк Чепмен объяснил, что мотивом убийства Джона Леннона стала жажда славы

Джованни Бруска: освобождение палача

В мае 2021 года на свободу вышел славившийся жестокостью главарь сицилийской мафии "Коза Ностра" 64-летний Джованни Бруска, который провел в тюрьме 25 лет. Условно-досрочное освобождение стало возможным потому, что бандит согласился сотрудничать с полицией, рассказав о нескольких громких преступлениях "Коза Ностры", совершенных в 1980–1990 го­дах. Освобождение мафиози возмутило итальянскую общественность.

Джованни Бруска, коза ностра, итальянская мафия
Джованни Бруска

• Бруска признался в причастности к сотне убийств, в том числе 13-летнего мальчика, чей отец, член "Коза Ностры", стал информатором полиции

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• Ближайшие четыре года Бруска проведет под полицейским надзором