Жажда свободы. Знаменитые убийцы, которые просят о помиловании

В тюрьмах разных стран находится много людей, преступления которых когда-то всколыхнули весь мир. Марк Чепмен, Андерс Брейвик, Серхан Серхан и Джованни Бруска, проведя в заключении много лет, считают, что уже достаточно наказаны, поэтому просятся на свободу.

Серхан Серхан: шестнадцатая попытка

В Калифорнии комиссия по условно-досрочному освобождению рекомендовала выпустить из тюрьмы 77-летнего Серхана Серхана. Этот палестинец получил пожизненный срок за убийство в 1968 году кандидата в президенты США Роберта Кеннеди. Проведя в тюрьме 53 года, Серхан 15 раз просил о досрочном освобождении, но до этого года всегда получал отказ. Нынешнее решение комиссии может отменить губернатор Калифорнии.

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[ + – ] Серхан Бишара Серхан

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Андерс Брейвик: надежда на помилование

Норвежец Андерс Беринг Брейвик (42 года) в 2011 году совершил двойной теракт, жертвами которого стали 77 человек, еще 151 получили ранения. Брейвика приговорили к 21 году тюрьмы — максимальному в Норвегии наказанию, приговор также предполагает возможность неограниченного продления срока. Отсидев 10 лет, террорист получил право на досрочное освобождение, несколько дней назад стало известно, что норвежский суд рассмотрит соответствующее прошение убийцы.

[ + – ] Андерс Беринг Брейвик

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Марк Чепмен: раскаяние убийцы

Одиннадцать раз о помиловании просил Марк Чепмен (66 лет), убийца легендарного музыканта Джона Леннона. Он давно говорит о том, что глубоко раскаивается в своем поступке. В 2020 году Чепмен извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно. В ответ она заявила, что убийца не может рассчитывать на снисхождение. Очередное прошение о помиловании осужденный на пожизненный срок Чепмен сможет подать в 2022 году.

[ + – ] Марк Чепмен

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Джованни Бруска: освобождение палача

В мае 2021 года на свободу вышел славившийся жестокостью главарь сицилийской мафии "Коза Ностра" 64-летний Джованни Бруска, который провел в тюрьме 25 лет. Условно-досрочное освобождение стало возможным потому, что бандит согласился сотрудничать с полицией, рассказав о нескольких громких преступлениях "Коза Ностры", совершенных в 1980–1990 го­дах. Освобождение мафиози возмутило итальянскую общественность.

[ + – ] Джованни Бруска

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