Жага свободи. Знамениті вбивці, які просять про помилування

У в'язницях різних країн перебуває багато людей, злочини яких колись сколихнули весь світ. Марк Чепмен, Андерс Брейвік, Серхан Серхан і Джованні Бруска, провівши в ув'язненні багато років, вважають, що вже досить покарані, тому просяться на свободу.

Серхан Серхан: шістнадцята спроба

У Каліфорнії комісія з умовно-дострокового звільнення рекомендувала випустити з в'язниці 77-річного Серхана Серхана. Цей палестинець отримав довічний термін за вбивство в 1968 році кандидата в президенти США Роберта Кеннеді. Провівши у в'язниці 53 роки, Серхан 15 разів просив про дострокове звільнення, але до цього року завжди отримував відмову. Нинішнє рішення комісії може скасувати губернатор Каліфорнії.

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[ + – ] Серхан Бішара Серхан

• Двоє синів Роберта Кеннеді заявили, що вбивцю можна пробачити, інші семеро дітей політика впевнені, що він повинен залишатися за ґратами до кінця життя

• Більшість матеріалів справи про вбивство політика досі засекречені

Андерс Брейвік: надія на помилування

Норвежець Андерс Берінг Брейвік (42 роки) в 2011 році здійснив подвійний теракт, жертвами якого стали 77 осіб, ще 151 отримали поранення. Брейвіка засудили до 21 року ув'язнення — максимального в Норвегії покарання, вирок також передбачає можливість необмеженого продовження терміну. Відсидівши 10 років, терорист отримав право на дострокове звільнення, кілька днів тому стало відомо, що норвезький суд розгляне відповідне прохання вбивці.

[ + – ] Андерс Берінг Брейвік

• Брейвік зізнався в підготовці вибуху в Осло і розстріл молодіжного табору на острові Утойя, але так і не визнав свою провину

• Раніше прохання Брейвіка про дострокове звільнення відхилила прокуратура Осло

Марк Чепмен: каяття вбивці

Одинадцять разів про помилування просив Марк Чепмен (66 років), вбивця легендарного музиканта Джона Леннона. Він давно говорить про те, що глибоко кається у своєму вчинку. У 2020 році Чепмен вибачився перед вдовою музиканта Йоко Оно. У відповідь вона заявила, що вбивця не може розраховувати на поблажливість. Чергове прохання про помилування засуджений на довічний термін Чепмен зможе подати у 2022 році.

[ + – ] Марк Чепмен

• Йоко Оно вважає, що Чепмена не можна прощати, оскільки його "егоїстичні дії вкрали у майбутніх поколінь шанс спробувати натхнення, яке Леннон дарував людям"

• Марк Чепмен пояснив, що мотивом вбивства Джона Леннона стала жага слави

Джованні Бруска: звільнення ката

У травні 2021 року на свободу вийшов відомий своєю жорстокістю ватажок сицилійської мафії "Коза Ностра" 64-річний Джованні Бруска, який провів у в'язниці 25 років. Умовно-дострокове звільнення стало можливим тому, що бандит погодився співпрацювати з поліцією, розповівши про декілька гучних злочинів "Коза Ностри", скоєних у 1980-1990 роках. Звільнення мафіозі обурило італійську громадськість.

[ + – ] Джованні Бруска

• Бруска зізнався в причетності до сотні вбивств, у тому числі 13-річного хлопчика, чий батько, член "Коза Ностри", став інформатором поліції

• Найближчі чотири роки Бруска проведе під поліцейським наглядом