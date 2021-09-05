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Жага свободи. Знамениті вбивці, які просять про помилування

Олексій Батурин
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знамениті вбивці
Фото: Getty Images | Знамениті вбивці вважають, що вже досить покарані

У в'язницях різних країн перебуває багато людей, злочини яких колись сколихнули весь світ. Марк Чепмен, Андерс Брейвік, Серхан Серхан і Джованні Бруска, провівши в ув'язненні багато років, вважають, що вже досить покарані, тому просяться на свободу.

Серхан Серхан: шістнадцята спроба

У Каліфорнії комісія з умовно-дострокового звільнення рекомендувала випустити з в'язниці 77-річного Серхана Серхана. Цей палестинець отримав довічний термін за вбивство в 1968 році кандидата в президенти США Роберта Кеннеді. Провівши у в'язниці 53 роки, Серхан 15 разів просив про дострокове звільнення, але до цього року завжди отримував відмову. Нинішнє рішення комісії може скасувати губернатор Каліфорнії.

Серхан Бішара Серхан, вбивство Кеннеді
Серхан Бішара Серхан

• Двоє синів Роберта Кеннеді заявили, що вбивцю можна пробачити, інші семеро дітей політика впевнені, що він повинен залишатися за ґратами до кінця життя

• Більшість матеріалів справи про вбивство політика досі засекречені

Андерс Брейвік: надія на помилування

Норвежець Андерс Берінг Брейвік (42 роки) в 2011 році здійснив подвійний теракт, жертвами якого стали 77 осіб, ще 151 отримали поранення. Брейвіка засудили до 21 року ув'язнення — максимального в Норвегії покарання, вирок також передбачає можливість необмеженого продовження терміну. Відсидівши 10 років, терорист отримав право на дострокове звільнення, кілька днів тому стало відомо, що норвезький суд розгляне відповідне прохання вбивці.

Андерс Брейвік
Андерс Берінг Брейвік

• Брейвік зізнався в підготовці вибуху в Осло і розстріл молодіжного табору на острові Утойя, але так і не визнав свою провину

• Раніше прохання Брейвіка про дострокове звільнення відхилила прокуратура Осло

Марк Чепмен: каяття вбивці

Одинадцять разів про помилування просив Марк Чепмен (66 років), вбивця легендарного музиканта Джона Леннона. Він давно говорить про те, що глибоко кається у своєму вчинку. У 2020 році Чепмен вибачився перед вдовою музиканта Йоко Оно. У відповідь вона заявила, що вбивця не може розраховувати на поблажливість. Чергове прохання про помилування засуджений на довічний термін Чепмен зможе подати у 2022 році.

Марк Чепмен, вбивство Джона Леннона
Марк Чепмен

• Йоко Оно вважає, що Чепмена не можна прощати, оскільки його "егоїстичні дії вкрали у майбутніх поколінь шанс спробувати натхнення, яке Леннон дарував людям"

• Марк Чепмен пояснив, що мотивом вбивства Джона Леннона стала жага слави

Джованні Бруска: звільнення ката

У травні 2021 року на свободу вийшов відомий своєю жорстокістю ватажок сицилійської мафії "Коза Ностра" 64-річний Джованні Бруска, який провів у в'язниці 25 років. Умовно-дострокове звільнення стало можливим тому, що бандит погодився співпрацювати з поліцією, розповівши про декілька гучних злочинів "Коза Ностри", скоєних у 1980-1990 роках. Звільнення мафіозі обурило італійську громадськість.

Джованні Бруска, коза ностра, італійська мафія
Джованні Бруска

• Бруска зізнався в причетності до сотні вбивств, у тому числі 13-річного хлопчика, чий батько, член "Коза Ностри", став інформатором поліції

• Найближчі чотири роки Бруска проведе під поліцейським наглядом