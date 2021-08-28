Після 15 відмов: вбивцю Роберта Кеннеді звільнять умовно-достроково

Уродженця Палестини Серхан Серхана можуть випустити після 52 років у в'язниці. Кандидата в президенти чоловік вбив, оскільки той підтримував Ізраїль.

Наглядова рада Каліфорнії рекомендувала Серхан Серхана, який відбуває довічне ув'язнення за вбивство кандидата в президенти США Роберта Кеннеді в 1968, звільнити з в'язниці умовно-достроково. Про це повідомляє Reuters.

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77-річному Серхану раніше 15 разів відмовляли у звільненні з умовно-дострокового. Нинішнє рішення протягом 120 днів повинні розглянути в юридичному персоналі ради, в ході якого справа може бути передана на розгляд спільної комісії до винесення остаточного рішення.

Після цього у губернатора Каліфорнії буде місяць, щоб скасувати або залишити в силі рішення ради. При цьому губернатор Каліфорнії може змінитися. Проти нинішнього глави штату Гевіна Ньюсома будуть вибори відкликання, які призначені на вересень.

За що Серхан вбив кандидата в президенти США Роберта Ф. Кеннеді

Уродженець Палестини Серхан був засуджений за вбивство 42-річного Кеннеді в коморі на кухні готелю Ambassador в Лос-Анджелесі 5 червня 1968 року. Стрілянина сталася через кілька хвилин після того, як сенатор від Нью-Йорка і колишній генеральний прокурор США виступили з промовою після перемоги на праймеріз. Кеннеді помер на наступний день.

[ + – ] Роберт Ф. Кеннеді Фото: Вiкiпедiя

Сам Серхан Серхан каже, що не пам'ятає про вбивство, але стріляв в Роберта Кеннеді він через лють. Робер Кеннеді підтримував Ізраїль. У 1969 році його засудили до смертельної кари, яка потім була замінена на довічне ув'язнення. За весь час у в'язниці, як стверджує адвокат Серхана, його не звинувачували в серйозних порушеннях умов утримання.

Члени сім'ї убитого сенатора, в тому числі його син Роберт Ф. Кеннеді-молодший направили в комісію по умовно-достроковому звільненню листи на підтримку звільнення Серхана.

Нагадаємо, норвезький суд розгляне питання про дострокове звільнення терориста Андерса Брейвіка.

Відзначимо, що у Франції жінку, яка вбила чоловіка-сутенера, відпустили в залі суду. Чоловік був її вітчимом і багато років знущався над нею, тому суд засудив Валері Бако до трьох років умовно.