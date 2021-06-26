Умовне замість довічного. Француженку, яка вбила чоловіка-сутенера, відпустили в залі суду

Валері Бако вбила свого чоловіка, який також був її вітчимом і багато років знущався над нею.

Суд в місті Шалон-сюр-Сон у Франції визнав 40-річну Валері Бако винною і засудив до чотирьох років увʼязнення. Однак суддя вирішив, що три роки з цього строку будуть умовним покаранням, а ще один рік обвинувачена вже провела в камері під час слідства.

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Звинувачення, предʼявлене Бако, передбачало покарання аж до довічного увʼязнення.

Жінку звинувачували у вбивстві Даніеля Полетта, який був її вітчимом, а потім став чоловіком і сутенером.

Після суду Бако заявила, що відчуває не полегшення, а "спустошення, моральне і фізичне".

Її адвокат Наталі Томазіні назвала великою перемогою, що жінка повернеться до своїх дітей.

Петицію з вимогою зняти звинувачення з Бако підписали понад 660 тисяч осіб.

Даніель Полетт спочатку жив з матірʼю Бако. Коли дівчинці було 12 років, Полетт згвалтував її.

За сексуальні злочини проти Валері Полетт потрапив до вʼязниці, але через 2,5 року повернувся в сімʼю дівчини і її матері.

Бако вперше завагітніла в 17 років, її вигнали з дому, і вона почала жити з Полетт, піддаючись при цьому постійному психологічному і фізичному насильству. Він змусив Валері вийти за нього заміж.

Від Полетта, який був старший за неї на 25 років, Бако народила чотирьох дітей. Він змушував жінку займатися проституцією під своїм контролем, влаштувавши бордель у власному пікапі.

Коли Валері була з клієнтом в машині, Полетт підглядав в щілину у вікні та в навушник наказував їй, що робити.

Так тривало 14 років.

У 2016 році один з клієнтів був особливо жорстокий з нею, і вона чинила опір. Тоді клієнт пішов, а розлючений чоловік-сутенер пригрозив її вбити. Валері була впевнена, що так і буде, схопила його пістолет і натиснула на курок. Куля потрапила йому в потилицю.

Повернувшись до дітей, Боко їм все розповіла. Закапувати тіло їй допомагали двоє її дітей, за співучасть їх раніше засудили до шести місяців умовно.

Через деякий час вона прийшла у поліцію і все розповіла.

Бако пояснювала, що її головним мотивом було бажання захистити 14-річну дочку, з якою батько почав вести розмови про секс.

Нагадаємо, колишня дівчина Мериліна Менсона (Брайан Уорнер) звинуватила його в декількох згвалтуваннях і сексуальному насильстві, коли вони були у відносинах в 2011 році.

Комісія з прав людини Австралії виявила наявність в середовищі спортсменів-гімнастів знущань, сексуальних домагань і жорстоке поводження зі спортсменками.