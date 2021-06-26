Условное вместо пожизненного. Француженку, убившую мужа-сутенера, отпустили в зале суда

Валери Бако убила своего мужа, который также был ее отчимом и много лет издевался над ней.

Суд в городе Шалон-сюр-Сон во Франции признал 40-летнюю Валери Бако виновной и приговорил к четырем годам заключения. Однако судья решил, что три года из этого срока будут условным наказанием, а еще один год обвиняемая уже провела в камере во время следствия.

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Обвинение, предъявленное Бако, предполагало наказание вплоть до пожизненного заключения.

Женщину обвиняли в убийстве Даниэля Полетта, который был ее отчимом, а потом стал мужем и сутенером.

После суда Бако заявила, что чувствует не облегчение, а "опустошение, моральное и физическое".

Ее адвокат Натали Томазини назвала большой победой, что женщина вернется к своим детям.

Петицию с требованием снять обвинения с Бако подписали более 660 тысяч человек.

Даниэль Полетт первоначально жил с матерью Бако. Когда девочке было 12 лет, Полетт изнасиловал ее.

За сексуальные преступления против Валери Полетт попал в тюрьму, но через 2,5 года вернулся в семью девушки и ее матери.

Бако впервые забеременела в 17 лет, ее выгнали из дома, и она начала жить с Полеттом, подвергаясь при этом постоянному психологическому и физическому насилию. Он заставил Валери выйти за него замуж.

От Полетта, который был старше ее на 25 лет, Бако родила четверых детей. Он заставлял женщину заниматься проституцией под своим контролем, устроив бордель в собственном пикапе.

Когда Валери была с клиентом в машине, Полетт подглядывал в щель в окне и в наушник приказывал ей, что делать.

Так продолжалось 14 лет.

В 2016 году один из клиентов был особенно жесток с ней, и она оказала сопротивление. Тогда клиент ушел, а разъяренный муж-сутенер пригрозил ее убить. Валери была уверена, что так и будет, схватила его пистолет и нажала на курок. Пуля попала ему в затылок.

Вернувшись к детям, Боко им все рассказала. Закапывать тело ей помогали двое ее детей, за соучастие их ранее приговорили к шести месяцам условно.

Через некоторое время она пришла в полицию и все рассказала.

Бако объясняла, что ее главным мотивом было желание защитить 14-летнюю дочь, с которой отец начал вести разговоры о сексе.

Напомним, бывшая девушка Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер) обвинила его в нескольких изнасилованиях и сексуальном насилии, когда они были в отношениях в 2011 году.

Комиссия по правам человека Австралии обнаружила наличие в среде спортсменов-гимнастов издевательств, сексуальных домогательств и жестокое обращение со спортсменками.