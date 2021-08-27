Норвезький суд розгляне питання про дострокове звільнення терориста Брейвіка

Засідання з питання про умовно-дострокове звільнення злочинця, який убив 77 осіб, може відбутися вже до кінця цього року.

Суд у Норвегії може розглянути питання про умовно-дострокове звільнення терориста Андерса Брейвіка. Прокуратура має намір наполягати на тому, щоб залишити злочинця за гратами. Про це повідомляє газета Verdens gang з посиланням на адвоката Брейвіка Ейстена Стуррвіка.

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"Прокуратура винесла рішення, що не згідна з умовно-достроковим звільненням і що передумови для утримання його під вартою досі існують", — сказав юрист.

За його словами, це означає, що засідання з питання умовно-дострокового звільнення терориста може відбутися вже ближче до кінця року. Ще восени 2020 Брейвік подав прохання про дострокове звільнення — така можливість у нього з'явилася у зв'язку із закінченням мінімально допустимого терміну перебування у в'язниці.

Хто такий Андерс Брейвік?

Нагадаємо, 11 липня 2011 року громадянин Норвегії Андерс Брейвік підірвав бомбу в урядовому кварталі Осло, після чого переодягнувся в поліцейського і розстріляв співробітників та гостей молодіжного табору Норвезької робочої партії на острові Утея. У результаті загинули 77 осіб, більшість з яких були підлітками, а наймолодшим з них на той момент виповнилося лише 14 років. Після теракту Брейвік заявив, що його метою було "врятувати Норвегію і Європу від марксистського й ісламського засилля".

У 2012 році злочинця засудили до 21 року позбавлення волі з правом продовження тюремного терміну на необмежену кількість разів.

Також ми повідомляли, що умови одиночного ув'язнення Брейвіка набагато кращі, ніж в інших ув'язнених. У своєму трикамерному "номері" терорист може грати у відеоігри, дивитися телевізор і займатися фізкультурою.