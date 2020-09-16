Террорист Брейвик, который убил 77 человек, подал ходатайство о досрочном освобождении

По словам адвоката, Брейвик, как и все осужденные, имеет право на судебный пересмотр дела не менее чем через 10 лет после заключения под стражу.

Террорист Андерс Брейвик, приговоренный норвежским судом к 21 году тюрьмы за массовое убийство в 2011 году, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил его адвокат Ойстейн Сторрвик, передает издание VG.

По словам адвоката, Брейвик, как и все осужденные, имеет право на судебный пересмотр дела не менее чем через 10 лет после заключения под стражу.

"Это право, которым обладают все задержанные, и он хочет им воспользоваться", – сказал Сторрвик.

Он добавил, что его клиент подписал прошение о досрочном выходе на свободу, как своей настоящей фамилией, так и как "Фьотольф Хансен" (он сменил имя и фамилию в тюрьме в 2017 году).

Кроме того, адвокат Брейвика заявил, что они снова будут судиться с государством об изменении условий содержания. По его мнению, длительная изоляция противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Летом 2015 года Брейвик уже подавал в суд на государство за нарушение прав человека. Его частично поддержали в окружном суде Осло, но апелляционный суд Боргартинга оправдал государство и постановил, что пенитенциарный режим не нарушает его прав.

Напомним, Андерс Брейвик был организатором и исполнителем теракта в Осло в 2011 году, в результате которого погибли 77 человек, а 151 получили ранения.

В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное число раз.