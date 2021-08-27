Норвежский суд рассмотрит вопрос о досрочном освобождении террориста Брейвика

Заседание по вопросу об условно-досрочном освобождении преступника, убившего 77 человек, может состояться уже до конца этого года.

Суд в Норвегии может рассмотреть вопрос об условно-досрочном освобождении террориста Андерса Брейвика. Прокуратура намерена настаивать на том, чтобы оставить преступника за решеткой. Об этом сообщает газета Verdens gang со ссылкой на адвоката Брейвика Эйстена Стуррвика.

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"Прокуратура вынесла решение, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания его под стражей до сих пор существуют", — сказал юрист.

По его словам, это означает, что заседание по вопросу условно-досрочного освобождения террориста может состояться уже ближе к концу года. Еще осенью 2020 года Брейвик подал прошение о досрочном освобождении — такая возможность у него появилась в связи с истечением минимально допустимого срока пребывания в тюрьме.

Кто такой Андерс Брейвик?

Напомним, 11 июля 2011 года гражданин Норвегии Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, после чего переоделся в полицейского и расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек, большинство из которых были подростками, а самым молодым из них на тот момент исполнилось всего 14 лет. После теракта Брейвик заявил, что его целью было "спасти Норвегию и Европу от марксистского и исламского засилья".

В 2012 году преступника приговорили к 21 году лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное число раз.

Также мы сообщали, что условия одиночного содержания Брейвика гораздо лучше, чем у других заключенных. В своем трехкамерном "номере" террорист может играть в видеоигры, смотреть телевизор и заниматься физкультурой.