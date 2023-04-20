Племінник Джона Кеннеді заявив, що балотуватиметься у президенти США. Що про нього відомо
Роберт Кеннеді-молодший вирішив продовжити сімейну традицію і заявив, що балотуватиметься на пост президента США у 2024 році.
Сім'я Кеннеді славиться скандалами та політиками. І скандальними політиками. Джон Кеннеді був популярним президентом, проте чутки про його ймовірний роман з Мерилін Монро досі хвилюють шанувальників актриси. А його трагічна загибель досі оповита таємницею. А тепер на політичній сцені США схоже ще один Кеннеді. Племінник 35-го президента заявив, що вступає у передвиборчі перегони. Про це пише Wion.
"Я прийшов сюди сьогодні, щоб оголосити про висунення своєї кандидатури від Демократичної партії на пост президента Сполучених Штатів", — сказав він на відкритті передвиборчої кампанії в американському штаті Массачусетс.
Патріарх сім'ї Кеннеді Патрік Джозеф Кеннеді був молодшим з п'яти дітей ірландського іммігранта і народився в 1858 році. Він став займатися продажем віскі, потім став відомим у Бостоні політиком, обирався до Сенату штату Массачусетс.
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший вирішив продовжити сімейну традицію і заявив, що балотуватиметься у президенти. Раніше він натякав про свої президентські амбіції у посту у Twitter у минулому місяці.
Раніше президент США Джо Байден також часто заявляв про свій намір балотуватися. Однак президент ще не оголосив офіційно про своє рішення, заявивши, що зробить це незабаром.
"Якщо я балотуватимуся, моїм головним пріоритетом буде припинення корумпованого злиття державної та корпоративної влади, яке зруйнувало нашу економіку, зруйнувало середній клас, забруднило наші ландшафти та води, отруїло наших дітей і позбавило нас наших цінностей та свобод", — заявив Роберт Кеннеді- молодший.
Хто такий Роберт Кеннеді-молодший?
Батько Роберта Френсіса Кеннеді молодшого був генеральним прокурором президента-демократа Джона Ф. Кеннеді, а також сенатором від Нью-Йорка. Вбивства обох братів Кеннеді, Джона Кеннеді у 1963 році та РФК у 1968 році, вважаються двома найбільш важливими політичними злочинами в історії США.
Роберт Ф. Кеннеді та його дружина Етель Скейкель мали 11 дітей. Роберт-молодший – третя його дитина. Коли був убитий Джон Кеннеді – йому було дев'ять років, коли його батько – 14. У нього були із законом, його заарештовували за бродяжництво та зберігання марихуани, а у 15 років його виключили зі школи за погану поведінку та низькі оцінки.
Втім, він таки закінчив школу, Гарвардський університет та Лондонську школу економіки. Потім він здобув ступінь доктора права у Вірджинському університеті та магістра права в університеті Пейс.
У вересні 1983 року Кеннеді був звинувачений у зберіганні героїну в Південній Дакоті, коли йому стало погано у вбиральні літака. Після цього він визнав себе винним у зберіганні наркотиків і був засуджений до громадських робіт після курсу реабілітації.
Один із його братів помер від передозування кокаїну, інший розбився, катаючись на лижах.
69-річний Роберт Кеннеді-молодший є юристом, з 2005 року він прославився своїм захистом теорій змови проти вакцин, особливо тих, які стверджують, що щеплення викликають аутизм.
У 2017 році колишній президент США Дональд Трамп призначив його керівником президентської комісії, яка вивчатиме безпеку вакцин. Це рішення викликало негайне засудження з боку вчених та фахівців у галузі охорони здоров'я.
Роберт Кеннеді — засновник антищеплювальної організації Children's Health Defense. У 2019 році троє членів його сім'ї — сестра, брат і племінниця — публічно засудили погляди Роберта Кеннеді на вакцини, заявивши, що він став "частиною кампанії з дезінформації, яка має смертельні наслідки".
Він також критикував дії уряду США щодо боротьби з пандемією коронавірусу і був заблокований у YouTube та Instagram за поширення дезінформації.
Сімейне життя Кеннеді
Роберт Кеннеді-молодший був одружений тричі. Від першого шлюбу в нього народилося двоє дітей. Другий шлюб із Мері Кетлін Річардсон він уклав на борту дослідницького судна лише через три тижні після розлучення у 1994 році. У цьому шлюбі народилося четверо дітей. У 2010 році Кеннеді розлучився, а через два роки Мері наклала на себе руки.
Зараз Кеннеді одружений з актрисою Шеріл Хайнс. Пара одружилася у 2014 році. До речі, старшого сина Роберта Кеннеді також називають Робертом Кеннеді III.
Син Роберта Кеннеді-молодшого, Коннор, вступив до міжнародного легіону і воював в Україні під час харківського наступу як кулеметник у групі спецпідрозділу. Про це він писав минулого року, зізнавшись, що не мав військового досвіду і не надто влучно стріляв, але міг носити важкі речі та швидко вчився.
"Я був готовий померти там. Мій час в Україні був недовгим, але я багато чого побачив і багато відчув. Мені сподобалося бути солдатом більше, ніж я очікував. Це жахливо. Але життя просте, і винагорода за відвагу та добрі вчинки суттєво. Мої друзі знають, чому я повернувся додому", — зазначив Коннор.
Нагадаємо, Серхан Бішара Серхан, який застрелив Роберта Кеннеді, просив про дострокове звільнення. Але в січні 2022 року клопотання було відхилено губернатором штату, і Серхан залишився за ґратами.