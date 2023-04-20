Племінник Джона Кеннеді заявив, що балотуватиметься у президенти США. Що про нього відомо

Роберт Кеннеді-молодший вирішив продовжити сімейну традицію і заявив, що балотуватиметься на пост президента США у 2024 році.

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Сім'я Кеннеді славиться скандалами та політиками. І скандальними політиками. Джон Кеннеді був популярним президентом, проте чутки про його ймовірний роман з Мерилін Монро досі хвилюють шанувальників актриси. А його трагічна загибель досі оповита таємницею. А тепер на політичній сцені США схоже ще один Кеннеді. Племінник 35-го президента заявив, що вступає у передвиборчі перегони. Про це пише Wion.

"Я прийшов сюди сьогодні, щоб оголосити про висунення своєї кандидатури від Демократичної партії на пост президента Сполучених Штатів", — сказав він на відкритті передвиборчої кампанії в американському штаті Массачусетс.

Патріарх сім'ї Кеннеді Патрік Джозеф Кеннеді був молодшим з п'яти дітей ірландського іммігранта і народився в 1858 році. Він став займатися продажем віскі, потім став відомим у Бостоні політиком, обирався до Сенату штату Массачусетс.

Роберт Френсіс Кеннеді-молодший вирішив продовжити сімейну традицію і заявив, що балотуватиметься у президенти. Раніше він натякав про свої президентські амбіції у посту у Twitter у минулому місяці.

Раніше президент США Джо Байден також часто заявляв про свій намір балотуватися. Однак президент ще не оголосив офіційно про своє рішення, заявивши, що зробить це незабаром.

"Якщо я балотуватимуся, моїм головним пріоритетом буде припинення корумпованого злиття державної та корпоративної влади, яке зруйнувало нашу економіку, зруйнувало середній клас, забруднило наші ландшафти та води, отруїло наших дітей і позбавило нас наших цінностей та свобод", — заявив Роберт Кеннеді- молодший.

Хто такий Роберт Кеннеді-молодший?

Батько Роберта Френсіса Кеннеді молодшого був генеральним прокурором президента-демократа Джона Ф. Кеннеді, а також сенатором від Нью-Йорка. Вбивства обох братів Кеннеді, Джона Кеннеді у 1963 році та РФК у 1968 році, вважаються двома найбільш важливими політичними злочинами в історії США.

Роберт Ф. Кеннеді та його дружина Етель Скейкель мали 11 дітей. Роберт-молодший – третя його дитина. Коли був убитий Джон Кеннеді – йому було дев'ять років, коли його батько – 14. У нього були із законом, його заарештовували за бродяжництво та зберігання марихуани, а у 15 років його виключили зі школи за погану поведінку та низькі оцінки.

Родина Роберта Кеннеді

Втім, він таки закінчив школу, Гарвардський університет та Лондонську школу економіки. Потім він здобув ступінь доктора права у Вірджинському університеті та магістра права в університеті Пейс.

У вересні 1983 року Кеннеді був звинувачений у зберіганні героїну в Південній Дакоті, коли йому стало погано у вбиральні літака. Після цього він визнав себе винним у зберіганні наркотиків і був засуджений до громадських робіт після курсу реабілітації.

Роберт Кеннеді-молодший несе труну свого батька Фото: Getty Images

Один із його братів помер від передозування кокаїну, інший розбився, катаючись на лижах.

69-річний Роберт Кеннеді-молодший є юристом, з 2005 року він прославився своїм захистом теорій змови проти вакцин, особливо тих, які стверджують, що щеплення викликають аутизм.

У 2017 році колишній президент США Дональд Трамп призначив його керівником президентської комісії, яка вивчатиме безпеку вакцин. Це рішення викликало негайне засудження з боку вчених та фахівців у галузі охорони здоров'я.

Роберт Кеннеді — засновник антищеплювальної організації Children's Health Defense. У 2019 році троє членів його сім'ї — сестра, брат і племінниця — публічно засудили погляди Роберта Кеннеді на вакцини, заявивши, що він став "частиною кампанії з дезінформації, яка має смертельні наслідки".

Він також критикував дії уряду США щодо боротьби з пандемією коронавірусу і був заблокований у YouTube та Instagram за поширення дезінформації.

Сімейне життя Кеннеді

Роберт Кеннеді-молодший був одружений тричі. Від першого шлюбу в нього народилося двоє дітей. Другий шлюб із Мері Кетлін Річардсон він уклав на борту дослідницького судна лише через три тижні після розлучення у 1994 році. У цьому шлюбі народилося четверо дітей. У 2010 році Кеннеді розлучився, а через два роки Мері наклала на себе руки.

Зараз Кеннеді одружений з актрисою Шеріл Хайнс. Пара одружилася у 2014 році. До речі, старшого сина Роберта Кеннеді також називають Робертом Кеннеді III.

Роберт Кеннеді-молодший із дружиною, актрисою Шеріл Хайнс Фото: Getty Images

Син Роберта Кеннеді-молодшого, Коннор, вступив до міжнародного легіону і воював в Україні під час харківського наступу як кулеметник у групі спецпідрозділу. Про це він писав минулого року, зізнавшись, що не мав військового досвіду і не надто влучно стріляв, але міг носити важкі речі та швидко вчився.

Син Роберта Кеннеді воював в Україні

"Я був готовий померти там. Мій час в Україні був недовгим, але я багато чого побачив і багато відчув. Мені сподобалося бути солдатом більше, ніж я очікував. Це жахливо. Але життя просте, і винагорода за відвагу та добрі вчинки суттєво. Мої друзі знають, чому я повернувся додому", — зазначив Коннор.

Нагадаємо, Серхан Бішара Серхан, який застрелив Роберта Кеннеді, просив про дострокове звільнення. Але в січні 2022 року клопотання було відхилено губернатором штату, і Серхан залишився за ґратами.