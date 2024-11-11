Трамп натякнув на третій президентський термін у 2028 році: чи можливо це у США

Дональд Трамп уже поставив рекорд, ставши президентом США, який повертається в Білий дім після перерви. Але чинне законодавство не передбачає трьох президентських термінів.

Поправка до Конституції, яка є найвищим законом Сполучених Штатів, забороняє будь-кому обіймати посаду понад два терміни. Однак Дональд Трамп натякнув, що хоче балотуватися і на третій термін. Таке вже бувало в історії США, але журналісти Sky News з'ясовували, чи можливо це в сучасній Америці.

Раніше в історії Сполучених Штатів повернуться в Білий дім після перерви вдавалося тільки Гроверу Клівленду, який зробив це в 1800-х роках.

Це вже історична перемога, але тепер Дональд Трамп натякає на третій термін. Таке вже бувало в історії США.

Франклін Рузвельт був президентом США чотири рази з 1933 до 1945 року, оскільки в первісній Конституції США не було нічого, що обмежувало б кількість термінів перебування президента на своїй посаді.

Франклін Рузвельт Фото: Wikipedia

Однак пізніше 22-га поправка обмежила президентів двома чотирирічними термінами, незалежно від того, обіймали вони цю посаду послідовно чи ні.

Конгрес ухвалив 22-гу поправку через два роки після смерті Рузвельта, і вона набрала чинності з виборів 1952 року, на яких республіканець Дуайт Д. Ейзенхауер переміг демократа Едлая Стівенсона. Відтоді нікому не вдавалося прослужити більше двох термінів.

Що говорив Дональд Трамп про третій термін у Білому домі

Ще напередодні виборів 2020 року, на яких Трамп програв Джо Байдену, він уперше почав натякати на можливість балотуватися на третій термін.

На мітингу в серпні 2020 року він заявив прихильникам, що переможе на наступних виборах, а потім, можливо, "залишиться на посаді ще на чотири роки", тому що "вони шпигували за моєю кампанією", що було явним натяком на його необґрунтовані заяви про те, що адміністрація Барака Обами його нібито прослуховувала.

За даними Forbes, на іншому мітингу Дональд Трамп заявив, що якщо він переможе на виборах 2020 року, то "вестиме переговори" про третій термін, додавши, що він "імовірно, має право ще на чотири роки після того, як до нас ставилися".

Дональд Трамп і Меланія Трамп у Білому домі Фото: The White House

Однак в інтерв'ю торік американському партнеру Sky News NBC News Трампа запитали, чи існує сценарій, за якого він балотуватиметься на третій термін, якщо переможе на президентських виборах наступного року, на що він відповів: "Ні".

А у квітні 2024 року він заявив журналу Time, що "не підтримав би" продовження терміну повноважень, але два його невизначені коментарі у виступах цього року породили чутки про те, що він може спробувати це зробити.

Один із них стався під час його виступу в Національній стрілецькій асоціації, коли він запитав прихильників, чи будуть його вважати "три- або двостроковим" — хоча, мабуть, це було пов'язано з його необґрунтованими твердженнями про те, що він повинен був перемогти на виборах 2020 року, але їх нібито було сфальсифіковано проти нього.

Ще один випадок стався в липні, коли він заявив учасникам консервативного християнського заходу, що їм "більше не доведеться голосувати", якщо він переможе на виборах 2024 року, повідомляє CBS News.

Після того, як він кілька разів порадив їм проголосувати "тільки цього разу", він додав: "Через чотири роки вам більше не доведеться голосувати. Ми все так добре владнаємо, що вам не доведеться голосувати".

Чому в Дональда Трампа не вийде повернутися втретє

Джон Фортьє, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва, каже, що коментарі з християнського заходу вирвали з контексту, і що Трамп просто намагався "спонукати християнську громаду, яка часом неохоче йде на вибори, проголосувати на цих виборах".

"Це не було ознакою того, що Трамп скасує майбутні вибори або спробує залишитися на своїй посаді після другого терміну", — упевнений Фортьє.

78-річному чоловікові, який уже є найстарішою людиною, обраною президентом, до кінця його другого терміну виповниться 82 роки.

"А відхід президента Байдена свідчить про те, що американський народ скептично ставитиметься до вісімдесятирічних кандидатів на посаду президента", — додає Фортьє.

Чи зможе Трамп змінити Конституцію США

За словами відставного судді Суду Співдружності Джозефа Косгроува, це було б "практично неможливо".

Для цього йому доведеться внести поправки до Конституції, що, за словами Косгроува, є "важким завданням".

"Звичайний метод вимагає двох третин голосів Палати представників і Сенату для пропозиції поправки, яка потім має бути схвалена трьома чвертями штатів", — пояснює він.

Деякі правознавці припустили, що існують лазівки, які можна використати, щоб обійти обмеження у два терміни.

"Вони стверджують, що 22-га поправка забороняє людині балотуватися на третій термін, але не забороняє їй займати третій термін. А за допомогою дотепного трюку президент, термін повноважень якого обмежений, може бути обраний віцепрезидентом або включений до лінії спадкоємності, а потім обійняти посаду президента, коли ті, хто перебуває перед ним у лінії спадкоємності, підуть у відставку", — каже Фортьє.

Він додає, що ця теорія, однак, ігнорує низку інших поправок та інших конституційних законів, які вказують на те, що віцепрезидент або будь-хто інший у лінії спадкоємності "повинен відповідати вимогам, щоб стати президентом".

І Дональд Трамп або хтось інший, який уже відслужив два терміни на посаді президента, не відповідатиме цьому критерію завдяки 22-й поправці.

Дональд Трамп Фото: Getty Images

До того ж, враховуючи політичні розбіжності в Сполучених Штатах, жодна з цих подій не є передбачуваною. Навіть якщо республіканці контролюватимуть і Палату представників, і Сенат, їхня більшість буде настільки незначною, що жоден перегляд 22-ї поправки за таких обставин неможливий.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мільярдерів, які підтримали Дональда Трампа на виборах у США. Ілон Маск був серед них справжньою зіркою, але багато хто з них, не настільки публічні, також впливатимуть на те, що відбувається в Білому домі.