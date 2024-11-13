Ведучий Fox News, який 10 років не мив руки: Трамп обрав нового міністра оборони США

За словами журналістів, Піт Гегсет відданий прихильник Трампа та захищав його відносини з лідером КНДР Кім Чен Ином. У 2019 році Гегсет заявив, що 10 років не мив руки, бо не вірить в існування бактерій.

Новообраний президент США Дональд Трамп призначить колишнього ведучого телеканалу Fox News та ветерана американської армії Піта Гегсета на посаду міністра оборони США. Про це йдеться у заяві Трампа.

"Піт провів все своє життя як воїн за військо і за країну. Піт жорсткий, розумний і щиро вірить у те, що Америка понад усе. З Пітом на чолі вороги Америки будуть попереджені — наші збройні сили знову стануть великими і Америка ніколи не відступить", — зазначив Трамп у заяві.

Що відомо про Піта Гегсета

Піту Гегсету 44 роки, він народився 6 червня 1980 року у Форест-Лейку, штат Міннесота.

Гегсет є автором книги "На арені". Він брав участь у війнах в Афганістані та Іраці, за що отримав дві бронзові зірки.

Як зазначають журналісти, Піт Гегсет є відданим прихильником Трампа з часу його першого терміну, захищав його відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, спроби вивести американські війська з-за кордону та активно займався справою ветеранів бойових дій, звинувачених у військових злочинах.

У 2019 році Гегсет в етері Fox News зізнався, що 10 років не мив руки, бо не вірить в існування бактерій.

"У мене ніби щеплення. Бактерії — вигадка, тому що я їх не бачу. А отже, їх не існує", — сказав Гегсет.

Нагадаємо, 12 листопада Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що темношкірим американцям у США після перемоги Трампа стали приходити дивні СМС.

11 листопада повідомлялося, що після перемоги Трампа жінки на знак протесту почали відмовлятися від сексу.