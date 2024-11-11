Після перемоги Трампа жінки на знак протесту почали відмовлятися від сексу (відео)

Чимало американок відчувають розчарування, зокрема їх непокоять суперечливі рішення майбутнього президента США та його неоднозначна особиста історія.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США американки активно приєднуються до руху "4B" й утримуються від сексуальних стосунків з чоловіками. Про це пише видання Newsweek.

Протестний рух "4B" заснували феміністки у Південній Кореї ще у 2019 році. Його назва походить від перших літер у словах bihon (без шлюбу), bichulsan (без пологів), biyeonae (без побачень) і bisekseu (без сексу).

Активістки спільноти заохочують своїх однодумців "відновити автономію" над тілом й відкинути стереотипні гендерні погляди щодо шлюбу та народження дітей.

"Рух 4B — яскравий приклад того, як жінки виступають проти ролей, які суспільство їм нав’язує", — розповіла психологиня та експертка з питань знайомств Лія Леві.

Після обрання Дональда Трампа в президенти чимало американок відчувають розчарування, зокрема їх непокоять суперечливі рішення політика та його неоднозначна особиста історія.

Журналісти видання згадують, що під час свого попереднього перебування на посаді Трамп призначив трьох консервативних суддів у Верховний суд, котрий згодом ухвалив історичне рішення щодо абортів. Відтоді 17 штатів наклали обмеження на цю процедуру.

"Перемога Трампа запалила вогонь у серцях багатьох жінок", — розповідає 27-річна жителька Флориди, яку звуть Еббі, на своїй сторінці у TikTok.

У відео, що зібрало близько 10 мільйонів переглядів, вона поділилася власною історією розлучення з хлопцем-республіканцем та подальшим приєднанням до руху "4B". Авторка вірусного ролика вирішила не розкривати своє прізвище з міркувань безпеки, оскільки з того часу почала отримувати погрози.

"Я знала, що ми з хлопцем не зовсім збігаємося у поглядах на політику, але до ночі виборів й гадки не мала, наскільки все було погано. Він сказав: "Не можна ненавидіти Трампа за маленькі сексуальні домагання". Знаєте, це був такий момент, як у фільмі жахів — і раптом дзвінок у двері", — пояснює своє рішення Еббі.

Вона твердо переконана, що переобрання Дональда Трампа є нагадуванням про те, що значна кількість американських чоловіків — батьків, синів та партнерів — надають перевагу фінансовим інтересам, а не безпеці жінок.

Newsweek звернувся до команди Дональда Трампа за коментарем.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Роуен Маккензі, яка жила в очікуванні Судного дня, після президентських виборів у США "нарешті зітхнула з полегшенням" й може не так інтенсивно накопичувати запаси на випадок апокаліпсиса. За її словами, Дональд Трамп — "герой, який усіх врятує".