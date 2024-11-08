Жінка віддала $350 тисяч на підготовку до кінця світу: завдяки Трампу вона "зітхнула з полегшенням"

13 років тому Роуен Маккензі, яка працює у сфері нерухомості, почала поповнювати свою комору, скуповуючи багаторічні продукти, такі як квасоля та рис.

Роуен Маккензі, яка жила в очікуванні Судного дня, після президентських виборів у США "нарешті зітхнула з полегшенням" й може не так інтенсивно накопичувати запаси на випадок апокаліпсиса. За її словами, Дональд Трамп — "герой, який усіх врятує". Про це пише видання Daily Star.

"Для багатьох його повернення до Овального кабінету означає потенційні зміни у внутрішній політиці та глобальній напруженості. Це зменшать мою тривогу й потребу в поспішному накопиченні запасів. Америці все ще загрожують війни та стихійні лиха, але це означає, що ми можемо взяти невелику перерву", —переконана вона.

13 років тому Роуен, яка працює у сфері нерухомості, почала поповнювати свою комору, скуповуючи багаторічні продукти, такі як квасоля та рис. Крім того, вона методом проб та помилок опановувала мистецтво консервації.

Жінка вважає, що, попри все, слід залишатися напоготові, але вона рада, що може зняти ногу з педалі, коли справа доходить до панічної скупки харчових пайків.

Жінка почала поповнювати свою комору, скуповуючи багаторічні продукти, такі як квасоля та рис Фото: Jam Press

Домогосподарка витратила понад 350 тисяч доларів в ході підготовки до кінця світу, зокрема облаштувала таємний підземний бункер в себе у підвалі. Наразі вона живе надією, що Республіканська партія знизить ціни на харчі, що полегшить підготовку до темних часів.

"Так багато американців працюють з ранку до вечора, переймаючись тим, чим нагодувати дітей та як оплатити рахунок за електрику. Тепер ми побачимо, що люди знову зможуть годувати свої сім'ї, залишаючи час та додаткові гроші на підготовку до Судного дня. Якби до влади прийшли демократи, економіка падала б й надалі. Я завжди була затятою прихильницею Трампа. Він зробив деякі помилки, але його любов до нашої країни ніколи не слабшала. Знаю, що він нас не підведе", — каже Роуен, яка прославилась саме завдяки своїм порадам щодо виживання та підготовки до апокаліпсиса.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що "мандрівник у часі" передбачив п'ять катастроф, які стануться у 2024 році. Події, "спрогнозовані" Ено Аларіком на решту року, включають Третю світову із застосуванням ядерної зброї та виверження "супервулкана". Більша частина "передбачень" мала збутися минулого літа.