Женщина отдала $350 тысяч на подготовку к концу света: благодаря Трампу она "вздохнула с облегчением"

13 лет назад Роуэн Маккензи, которая работает в сфере недвижимости, начала пополнять свою кладовую, скупая многолетние продукты, такие как фасоль и рис.

Роуэн Маккензи, которая жила в ожидании Судного дня, после президентских выборов в США "наконец вздохнула с облегчением" и может не так интенсивно накапливать запасы на случай апокалипсиса. По ее словам, Дональд Трамп — "герой, который всех спасет". Об этом пишет издание Daily Star.

"Для многих его возвращение в Овальный кабинет означает потенциальные изменения во внутренней политике и глобальной напряженности. Это уменьшат мою тревогу и потребность в поспешном накоплении запасов. Америке все еще угрожают войны и стихийные бедствия, но это означает, что мы можем взять небольшой перерыв", — убеждена она.

13 лет назад Роуэн, которая работает в сфере недвижимости, начала пополнять свою кладовую, скупая многолетние продукты, такие как фасоль и рис. Кроме того, она методом проб и ошибок осваивала искусство консервации.

Женщина считает, что, несмотря ни на что, следует оставаться начеку, но она рада, что может снять ногу с педали, когда дело доходит до панической скупки продуктовых пайков.

Женщина начала пополнять свою кладовую, скупая многолетние продукты, такие как фасоль и рис Фото: Jam Press

Домохозяйка потратила более 350 тысяч долларов в ходе подготовки к концу света, в частности обустроила тайный подземный бункер у себя в подвале. Сейчас она живет надеждой, что Республиканская партия снизит цены на продукты, что облегчит подготовку к темным временам.

"Так много американцев работают с утра до вечера, заботясь о том, чем накормить детей и как оплатить счет за электричество. Теперь мы увидим, что люди снова смогут кормить свои семьи, оставляя время и дополнительные деньги на подготовку к Судному дню. Если бы к власти пришли демократы, экономика падала бы и дальше. Я всегда была ярой сторонницей Трампа. Он совершил некоторые ошибки, но его любовь к нашей стране никогда не ослабевала. Знаю, что он нас не подведет", — говорит Роуэн, которая прославилась именно благодаря своим советам по выживанию и подготовке к апокалипсису.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что "путешественник во времени" предсказал пять катастроф, которые произойдут в 2024 году. События, "спрогнозированные" Эно Алариком на оставшуюся часть года, включают Третью мировую с применением ядерного оружия и извержение "супервулкана". Большая часть "предсказаний" должна была сбыться прошлым летом.