Королева Судного дня: женщина потратила 10 лет на подготовку к Третьей мировой (видео)

Женщина выделила 20 тысяч долларов для пополнения продовольственных запасов. Кристал обеспокоена ситуацией в мире, поэтому убеждена, что не готовиться к катастрофе было бы странно.

Related video

Мать троих детей, которую назвали "королевой Судного дня", потратила 10 лет и 20 тысяч долларов (825 тысяч гривен, — ред.) на то, чтобы подготовить свою семью к Третьей мировой войне. Об этом говорится в материале Mirror.

Женщина сделала медицинские, электрические и продовольственные запасы на тот случай, если случится катастрофа мирового масштаба, среди которых как война, так и какая-то пандемия. Ей страшно думать о будущем, поэтому Кристал убеждена, что никогда нельзя быть слишком подготовленным и ситуация в мире не позволяет расслабиться.

Запасов еды, медикаментов и электротоваров, которые мать троих детей "коллекционировала" последние 10 лет, хватит на целый год.

"Я готовлюсь ко всему: к тому, что сеть рухнет и электричество отключат, к пандемии, гражданской войне, беспорядкам или Третьей мировой войне. Мы всегда готовимся к худшему сценарию и всегда надеемся на лучший", — рассказывала Кристал.

Вместе с мужем Дереком она воспитывает 12-летнюю и 11 летних дочерей, а также 7-летнего сына. В целом в браке они уже 15 лет и вся семья учится полезным навыкам на случай катастрофы. Кристал благодаря дедушке в свое время научилась выращивать собственные продукты, а бабушка научила ее консервировать. Теперь эти знания она передает детям.

Многодетная мать также имеет страницу в социальной сети TikTok, где ее прозвали "королевой Судного дня". Там она делится некоторыми этапами подготовки. Главная цель женщины — собрать запасы на пять лет выживания, а после этого — полностью перейти на автономное питание. В то же время, Кристал убеждена, что такая ее подготовка не сводится к мраку и унынию, а ее дети — Лейла, Кейли и Колтон — любят это дело, ведь теперь знают, что делать в чрезвычайных ситуациях.

"Гражданские беспорядки — одна из многих причин, по которым мы готовимся. Здесь, в США, мы видим, как беспорядки и протесты учащаются с каждым днем, и это не то, чему мы хотим подвергнуть свою семью. Мой муж всегда считал, что это немного экстремально", — продолжила Кристал.

Большинство комментаторов отмечают, что подобная подготовка со стороны "королевы Судного дня" — взрослое решение и всем людям пора задуматься о своей безопасности в такой способ. Также поклонников впечатлило, что семья не превратила это занятие в одержимость, а успевает жить настоящим моментом, одновременно беспокоясь о будущем.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что "путешественник во времени" предсказал пять катастроф, которые произойдут в 2024 году. События, "спрогнозированные" Эно Алариком на остаток года, включают Третью мировую с применением ядерного оружия и извержение "супервулкана". Большая часть "предсказаний" должна была сбыться прошедшим летом.