Королева Судного дня: жінка витратила 10 років на підготовку до Третьої світової (відео)

Жінка виділила 20 тисяч доларів для поповнення продовольчих запасів. Крістал занепокоєна ситуацією у світі, тому переконана, що не готуватися до катастрофи було б дивно.

Related video

Матір трьох дітей, яку назвали "королевою Судного дня", витратила 10 років і 20 тисяч доларів (825 тисяч гривень, — ред.) на те, щоб підготувати свою сім'ю до Третьої світової війни. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Жінка зробила медичні, електричні та продовольчі запаси на той випадок, якщо трапиться катастрофа світового масштабу, серед яких як війна, так і якась пандемія. Їй страшно думати про майбутнє, тож Крістал переконана, що ніколи не можна бути надто підготовленим і що ситуація у світі не дає змоги розслабитися.

Запасів їжі, медикаментів та електротоварів, які матір трьох дітей "колекціонувала" останні 10 років, вистачить на цілий рік.

"Я готуюся до всього: до того, що мережа завалиться й електрику відключать, до пандемії, громадянської війни, заворушень або Третьої світової війни. Ми завжди готуємося до найгіршого сценарію і завжди сподіваємося на кращий", — розповідала Крістал.

Разом із чоловіком Дереком вона виховує 12-річну та 11-річних доньок, а також 7-річного сина. Загалом у шлюбі вони вже 15 років і вся родина вчиться корисних навичок на випадок катастрофи. Крістал завдяки дідусеві свого часу навчилася вирощувати власні продукти, а бабуся навчила її консервувати. Тепер ці знання вона передає дітям.

Багатодітна матір також має сторінку в соціальній мережі TikTok, де її прозвали "королевою Судного дня". Там вона ділиться деякими етапами підготовки. Головна мета жінки — зібрати запаси на п'ять років виживання, а після цього — повністю перейти на автономне харчування. Водночас, Крістал переконана, що така її підготовка не зводиться до мороку та зневіри, а її діти — Лейла, Кейлі та Колтон — люблять цю справу, адже тепер знають, що робити в надзвичайних ситуаціях.

"Громадянські заворушення — одна з багатьох причин, через які ми готуємося. Тут, у США, ми бачимо, як заворушення і протести стають частішими з кожним днем, і це не те, на що ми хочемо наразити свою сім'ю. Мій чоловік завжди вважав, що це трохи екстремально", — продовжила Крістал.

Більшість коментаторів зазначають, що подібна підготовка з боку "королеви Судного дня" — доросле рішення і всім людям час замислитися над своєю безпекою в такий спосіб. Також шанувальників вразило, що сім'я не перетворила це заняття на одержимість, а встигає жити теперішнім моментом, одночасно турбуючись про майбутнє.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що "мандрівник у часі" передбачив п'ять катастроф, які стануться у 2024 році. Події, "спрогнозовані" Ено Аларіком на решту року, включають Третю світову із застосуванням ядерної зброї та виверження "супервулкана". Більша частина "передбачень" мала збутися минулого літа.