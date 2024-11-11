После победы Трампа женщины в знак протеста начали отказываться от секса (видео)

Многие американки испытывают разочарование, в частности их беспокоят противоречивые решения будущего президента США и его неоднозначная личная история.

После победы Дональда Трампа на выборах в США американки активно присоединяются к движению "4B" и воздерживаются от сексуальных отношений с мужчинами. Об этом пишет издание Newsweek.

Протестное движение "4B" основали феминистки в Южной Корее еще в 2019 году. Его название происходит от первых букв в словах bihon (без брака), bichulsan (без родов), biyeonae (без свиданий) и bisekseu (без секса).

Активистки сообщества поощряют своих единомышленников "восстановить автономию" над телом и отбросить стереотипные гендерные взгляды относительно брака и рождения детей.

"Движение 4B — яркий пример того, как женщины выступают против ролей, которые общество им навязывает", — рассказала психолог и эксперт по вопросам знакомств Лия Леви.

После избрания Дональда Трампа в президенты немало американок испытывают разочарование, в частности их беспокоят противоречивые решения политика и его неоднозначная личная история.

Журналисты издания вспоминают, что во время своего предыдущего пребывания на посту Трамп назначил трех консервативных судей в Верховный суд, который позже принял историческое решение по абортам. С тех пор 17 штатов наложили ограничения на эту процедуру.

"Победа Трампа зажгла огонь в сердцах многих женщин", — рассказывает 27-летняя жительница Флориды, которую зовут Эбби, на своей странице в TikTok.

В видео, собравшем около 10 миллионов просмотров, она поделилась собственной историей развода с парнем-республиканцем и последующим присоединением к движению "4B". Автор вирусного ролика решила не раскрывать свою фамилию из соображений безопасности, поскольку с тех пор начала получать угрозы.

"Я знала, что мы с парнем не совсем совпадаем во взглядах на политику, но до ночи выборов понятия не имела, насколько все было плохо. Он сказал: "Нельзя ненавидеть Трампа за маленькие сексуальные домогательства". Знаете, это был такой момент, как в фильме ужасов — и вдруг звонок в дверь", — объясняет свое решение Эбби.

Она твердо убеждена, что переизбрание Дональда Трампа является напоминанием о том, что значительное количество американских мужчин — отцов, сыновей и партнеров — предпочитают финансовые интересы, а не безопасность женщин.

Newsweek обратился к команде Дональда Трампа за комментарием.

Напомним, ранее Фокус писал, что Роуэн Маккензи, которая жила в ожидании Судного дня, после президентских выборов в США "наконец-то вздохнула с облегчением" и может не так интенсивно накапливать запасы на случай апокалипсиса. По ее словам, Дональд Трамп — "герой, который всех спасет".