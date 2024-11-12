Темношкірим американцям у США після перемоги Трампа стали приходити дивні СМС, – Reuters

Повідомлення отримали жителі щонайменше 21 штату, зокрема й учні старших класів та коледжів. Також расистське СМС отримала прокурорка Луїзіани, яка є білою.

У США після перемоги у президентських виборах Дональда Трампа темношкірим громадянам почали надходити расистські повідомлення щодо відправлення їх на плантації для збору бавовни. Зараз поліція встановлює, хто надсилав такі листи. Про це пише Reuters.

Зазначається, що федеральні органи влади та органи штату розслідують хвилю фанатичних анонімних текстових повідомлень. Їх отримали у багатьох штатах, включаючи Алабаму, Північну Кароліну, Пенсильванію та Вірджинію. В них отримувачів повідомляли про те, що вони повинні з’явитися на плантацію, щоб збирати бавовну, маючи на увазі рабство, яке колись було в США.

Генеральний прокурор Луїзіани, республіканка Ліз Меррілл, повідомила, що її офіс розслідує текстові повідомлення, додавши, що деякі особи, включно з нею, також отримували електронні листи.

"Тепер, коли Трамп став президентом, вас обрали для збору бавовни на найближчій плантації" і що "наші хлопці приїдуть за вами на фургоні", — йдеться в повідомленні.

Вона сказала, що ФБР також вивчає повідомлення.

У ФБР заявили, що контактують з міністерством юстиції та іншими федеральними органами влади з цього приводу.

Моне Міллер, публіцист із Атланти, розповіла, що коли вона в соціальних мережах повідомила про те, що отримала текстове повідомлення з проханням з’явитися на "найближчу плантацію", вона була вражена тим, скільки інших темношкірих американців відповіли, що вони отримали подібні повідомлення.

"Дізнатися, що всі ці афроамериканці отримують це, це було найстрашніше", — сказала вона. "Хто це робить?"

Люди щонайменше в 21 штаті отримали тексти, в тому числі учні старших класів і коледжів. Деякі шкільні округи випустили попередження та закликали учнів і батьків повідомляти про будь-які подібні тексти персоналу школи або місцевій владі.

Деякі темношкірі американці заявили, що побоюються скасування громадянських прав після того, як республіканець Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах вступить на посаду 20 січня. Трамп, який здійснював расистські та сексистські напади на свого чорношкірого опонента, пообіцяв: припинити федеральні програми різноманітності та інклюзії.

"Кампанія президента Трампа не має абсолютно ніякого відношення до цих текстових повідомлень", — заявила його прессекретарка Каролайн Левітт.

Нагадаємо, що 11 листопада повідомлялося, що після перемоги Трампа жінки на знак протесту почали відмовлятися від сексу. Чимало американок відчувають розчарування, зокрема їх непокоять суперечливі рішення політика та його неоднозначна особиста історія.