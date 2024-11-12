Темнокожим американцам в США после победы Трампа стали приходить странные СМС, — Reuters

Сообщение получили жители по меньшей мере 21 штата, в том числе и ученики старших классов и колледжей. Также расистское СМС получила прокурор Луизианы, которая является белой.

В США после победы в президентских выборах Дональда Трампа темнокожим гражданам начали поступать расистские сообщения об отправке их на плантации для сбора хлопка. Сейчас полиция устанавливает, кто присылал такие письма. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что федеральные органы власти и органы штата расследуют волну фанатичных анонимных текстовых сообщений. Их получили во многих штатах, включая Алабаму, Северную Каролину, Пенсильванию и Вирджинию. В них получателей уведомляли о том, что они должны явиться на плантацию, чтобы собирать хлопок, имея в виду рабство, которое когда-то было в США.

Генеральный прокурор Луизианы, республиканка Лиз Меррилл, сообщила, что ее офис расследует текстовые сообщения, добавив, что некоторые лица, включая ее, также получали электронные письма.

"Теперь, когда Трамп стал президентом, вас выбрали для сбора хлопка на ближайшей плантации" и что "наши ребята приедут за вами на фургоне", — говорится в сообщении.

Она сказала, что ФБР также изучает сообщения.

В ФБР заявили, что контактируют с министерством юстиции и другими федеральными органами власти по этому поводу.

Моне Миллер, публицист из Атланты, рассказала, что когда она в социальных сетях сообщила о том, что получила текстовое сообщение с просьбой явиться на "ближайшую плантацию", она была поражена тем, сколько других темнокожих американцев ответили, что они получили подобные сообщения.

"Узнать, что все эти афроамериканцы получают это, это было самое страшное", — сказала она. "Кто это делает?"

Люди по меньшей мере в 21 штате получили тексты, в том числе ученики старших классов и колледжей. Некоторые школьные округа выпустили предупреждения и призвали учеников и родителей сообщать о любых подобных текстах персоналу школы или местным властям.

Некоторые темнокожие американцы заявили, что опасаются отмены гражданских прав после того, как республиканец Дональд Трамп, победивший на президентских выборах вступит в должность 20 января. Трамп, который совершал расистские и сексистские нападения на своего чернокожего оппонента, пообещал: прекратить федеральные программы разнообразия и инклюзии.

"Кампания президента Трампа не имеет абсолютно никакого отношения к этим текстовым сообщениям", — заявила его пресс-секретарь Каролайн Левитт.

Напомним, что 11 ноября сообщалось, что после победы Трампа женщины в знак протеста начали отказываться от секса. Многие американки испытывают разочарование, в частности их беспокоят противоречивые решения политика и его неоднозначная личная история.