Ілон Маск перетворився на "Елонію": в мережі поширюють меми про "першу леді Трампа"

Спочатку жарт про Ілона Маска як "першу леді" нового президента США приписували письменнику Стівену Кінгу. Згодом Кінг спростував ці заяви.

Користувачі соціальних мереж поширюють меми, де Ілон Маск постає в жіночому образі як перша леді новообраного президента США Дональда Трампа. Меми породила групова світлина, на якій мільярдер був зображений поруч із родиною Трампа, пише Daily Star

Власника Space X перетворюють на "першу леді" за допомогою штучного інтелекту: на нього приміряють жіночий одяг, макіяж та зачіски.

Меми стали вірусними нібито після того, як Маска назвав "першою леді Трампа" письменник Стівен Кінг, за що отримав бан у соцмережі Х. Однак журналісти зазначають, що ця історія є фейком. Кінг також заперечив цю інформацію.

Письменник Стівен Кінг відповів на чутки про те, що назвав Маска "першою леді" Фото: Скриншот

"Я бачу чутки про те, що я назвав Маска новою першою леді Трампа. Я не робив цього, але тільки тому, що не думав про це. Також ходять чутки, що Маск вигнав мене з Твітера. І все ж я тут", — написав Кінг.

Користувачі соцмереж висміюють мільярдера в образі "першої леді" президента Сполучених штатів.

"Я дуже сподіваюся, що в ЦІЄЇ першої леді немає купи оголених фото, які стануть публічними", — написав один із коментаторів.

"Елонія" Маск — у мережі Х приміряють на мільярдера жіночий образ Фото: X / BobFrizol61 У соцмережах перетворюють Маска на "першу леді" за допомогою штучного інтелекту Фото: X / Michelle Roy

Журналісти зазначають, що меми почали ширитися після того, як у вівторок 12 листопада стало відомо, що Маск разом з інвестором Вівеком Рамасвамі очолить "Департамент ефективності уряду" (DOGE) із січня 2025 року. Акронім DOGE є відсиланням до улюбленої криптовалюти Маска Dogecoin. Трамп заявив, що підприємці даватимуть поради Білому дому щодо "широкомасштабної структурної реформи".

"Це сколихне систему та всіх, хто причетний до марнотратства уряду, а це багато людей", — заявив зі свого боку Ілон Маск.

Нагадаємо, 14 листопада ЗМІ писали, що Ілон Маск почав дратувати оточення Трампа. Зазначалося, що він "поводиться, наче співпрезидент", коментує справи штабу, намагається просувати свої ідеї та своїх людей до команди новообраного президента.

13 листопада Reuters повідомляли, що мільярдери Ілон Маск і Вівек Рамасвамі очолять нещодавно створений Департамент ефективності державного управління DOGE, який за задумом Трампа повинен буде проводити "великомасштабні структурні реформи" для економії бюджету США.