Илон Маск превратился в "Элонию": в сети распространяют мемы о "первой леди Трампа"
Сначала шутку об Илоне Маске как "первой леди" нового президента США приписывали писателю Стивену Кингу. Впоследствии Кинг опроверг эти заявления.
Пользователи социальных сетей распространяют мемы, где Илон Маск предстает в женском образе как первая леди новоизбранного президента США Дональда Трампа. Мемы породила групповая фотография, на которой миллиардер был изображен рядом с семьей Трампа, пишет Daily Star
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Мемы стали вирусными якобы после того, как Маска назвал "первой леди Трампа" писатель Стивен Кинг, за что получил бан в соцсети Х. Однако журналисты отмечают, что эта история является фейком. Кинг также опроверг эту информацию.
"Я вижу слухи о том, что я назвал Маск новой первой леди Трампа. Я не делал этого, но только потому, что не думал об этом. Также ходят слухи, что Маски выгнал меня из Твитера. И все же я здесь", — написал Кинг.
Пользователи соцсетей высмеивают миллиардера в образе "первой леди" президента Соединенных штатов.
"Я очень надеюсь, что у ЭТОЙ первой леди нет кучи обнаженных фото, которые станут публичными", — написал один из комментаторов.
Журналисты отмечают, что мемы начали распространяться после того, как во вторник 12 ноября стало известно, что Маск вместе с инвестором Вивеком Рамасвами возглавит "Департамент эффективности правительства" (DOGE) с января 2025 года. Акроним DOGE является отсылкой к любимой криптовалюте Маска Dogecoin. Трамп заявил, что предприниматели будут давать советы Белому дому по "широкомасштабной структурной реформе".
"Это всколыхнет систему и всех, кто причастен к расточительству правительства, а это много людей", — заявил в свою очередь Илон Маск.
Напомним, 14 ноября СМИ писали, что Илон Маск начал раздражать окружение Трампа. Отмечалось, что он "ведет себя, как сопрезидент", комментирует дела штаба, пытается продвигать свои идеи и своих людей в команду новоизбранного президента.
13 ноября Reuters сообщали, что миллиардеры Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят недавно созданный Департамент эффективности государственного управления DOGE, который по замыслу Трампа должен будет проводить "крупномасштабные структурные реформы" для экономии бюджета США.