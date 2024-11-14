"Ведет себя как сопрезидент": Маск начал раздражать людей из окружения Трампа, — NBC

Миллиардер агрессивно продвигает свои взгляды, пытается комментировать все дела в штабе и хочет продвинуть к нему своих людей. Такое поведение откровенно начало раздражать ближайшее окружение Трампа, пишут журналисты.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах, миллиардер Илон Маск начал активно вмешиваться и сближаться с республиканцем по ряду вопросов, чем вызывает у ближайшего окружения избранного главы государства раздражение. Об этом пишет NBC News со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Собеседник из окружения Трампа на условиях анонимности сообщил медиа, что после победы на выборах президента США, бизнесмен начал "чрезмерно" больше присутствовать в окружении 45-го президента США. Более того, Маск агрессивно продвигает свои взгляды на второй срок Трампа, что слишком не нравится его команде.

Почти постоянное присутствие Маска в имении Трампа в течение недели после дня выборов уже "начало надоедать" людям, которые находятся в ближайшем окружении Трампа. Они начинают говорить, что Маск явно "переоценил свою роль" на время формирования переходного кабинета избранного главы государства.

"Он ведет себя так, будто он сам сопрезидент и заботится о том, чтобы все это знали. Он ходит и хвастается, что именно он внес наибольший вклад в победу президента, рассказывает всем об America PAC и X. Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долгу, хотя президент никому не должен", — сказал один из собеседников.

Второй источник из ближайшего окружения Трампа сообщил, что Маск имеет "свое мнение обо всем" и что он настолько решительно продвигает их, что начал донимать окружение Трампа.

"Он хочет, чтобы с ним считались и учитывали его мнение, что он имеет право голоса во всем (даже если он этого не делает)", — сообщил инсайдер, добавив, что ряд советников избранного президента США уже начинает беспокоить такое поведение миллиардера.

По словам источника, Маск, похоже, продвигает собственный план, а не хочет сосредотачиваться на плане Трампа. Бизнесмен пытается приблизить к окружению Трампа своих людей, однако ничего у него не получается.

В то же время ближайшие советники Трампа намекают журналистам, что Маск не понял одного ключевого момента: чтобы быть эффективным в мире Трампа, надо оставаться незаметным. Нынешнее поведение Маска является "слишком агрессивным" и со временем "может повредить его репутации в долгосрочной перспективе".

Напомним, 8 ноября издание Axios сообщило, что Макк присутствовал во время телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского. Источники СМИ сообщают, что бизнесмен заявил о дальнейшей поддержке Киева поставками Starlink. Глава украинского государства считает, что разговор с Трампом и Маском прошел "прекрасно".

Также мы сообщали, что Трамп после выборов нашел работу для миллиардеров Маска и Рамасвами. Бизнесмен и политик возглавят недавно созданный Департамент эффективности государственного управления DOGE, аббревиатура которого имеет отсылку к продвигаемой Илоном Маском криптовалюте Dogecoin.