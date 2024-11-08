Маск присутствовал во время телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, — Axios

Источники СМИ сообщают, что бизнесмен заявил о дальнейшей поддержке Киева поставками Starlink. Глава украинского государства считает, что разговор с Трампом и Маском прошел "прекрасно".

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск присоединился к телефонному разговору между избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с предметом разговора.

Собеседники журналистов сообщили, что сам разговор Зеленского и Трампа длился почти 25 минут. Глава украинского государства поздравил республиканца с победой, на что в ответ Трамп сказал, что будет поддерживать Украину, однако без детальных подробностей.

Источники СМИ добавляют, что Илон Маск также был на линии. Он сказал Зеленскому, что продолжит поддерживать Украину через собственные спутники Starlink. На запросы журналистов прокомментировать эту информацию, бизнесмен не ответил на момент публикации материала.

"Новые детали звонка подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также неопределенность относительно того, как именно Трамп будет относиться к Украине", — пишет издание

Один из источников журналистов сообщил, что сам президент Украины считает разговор с Трампом и Маском "замечательным", который вызвал у него "чувство отчаяния". СМИ добавляет, что после сентябрьской встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке обе стороны наладили канал связи.

"Ничто из того, что Зеленский и его помощники слышали от Трампа и его команды в частных разговорах, не вызвало тревоги и не заставило нас почувствовать, что Украина будет той, кто заплатит за это [войну — ред.] цену", — сообщил источник издания.

Напомним, Фокус писал о том, как Илон Маск помог Дональду Трампу выиграть выборы в США. Маск осуществлял активное продвижение Трампа, потратив 120 млн долларов на поддержку республиканца. В то же время миллиардер имеет свои как личные, так и бизнес-мотивы, из-за которых он выступил на стороне политика.

Также мы рассказывали, где Маск получит возможность реализовать свои проекты во время пребывания Трампа на посту президента США. Журналисты пишут, что бизнесмен может получить исполнительные полномочия, получить огромные контракты с Минобороны США и влиять на федеральные процессы.