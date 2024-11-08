Маcк був присутнім під час телефонної розмови президентів Трампа і Зеленського, – Axios

Джерела ЗМІ повідомляють, що бізнесмен заявив про подальшу підтримку Києва постачаннями Starlink. Глава української держави вважає, що розмова з Трампом і Маском пройшла "чудово".

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск долучився до телефонної розмови між обраним президентом США Дональдом Трампом та українським президентом Володимиром Зеленським. Про це пише видання Axios з посиланням на джерела, обізнані з предметом розмови.

Співрозмовники журналістів повідомили, що сама розмова Зеленського й Трампа тривала майже 25 хвилин. Глава української держави привітав республіканця з перемогою, на що у відповідь Трамп сказав, що підтримуватиме Україну, однак без детальних подробиць.

Джерела ЗМІ додають, що Ілон Маск також був на лінії. Він сказав Зеленському, що продовжить підтримувати Україну через власні супутники Starlink. За запити журналістів прокоментувати цю інформацію, бізнесмен не відповів на момент публікації матеріалу.

"Нові деталі дзвінка підкреслюють, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме Трамп ставитиметься до України", — пише видання

Одне з джерел журналістів повідомило, що сам президент України вважає розмову з Трампом і Маском "чудовою", яка викликала у нього "відчуття відчаю". ЗМІ додає, що після вересневої зустрічі Зеленського і Трампа в Нью-Йорку обидві сторони налагодили канал зв’язку.

"Ніщо з того, що Зеленський і його помічники чули від Трампа і його команди в приватних розмовах, не викликало тривоги та не змусило нас відчути, що Україна буде тією, хто заплатить за це [війну — ред.] ціну", – повідомило джерело видання.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як Ілон Маск допоміг Дональду Трампу виграти вибори в США. Маск здійснював активну промоцію Трампа, витративши 120 млн доларів на підтримку республіканця. Водночас мільярдер має свої як особисті, так і бізнес-мотиви, через які він виступив на стороні політика.

Також ми розповідали, де Маск отримає можливість реалізувати свої проєкти під час перебування Трампа на посаді президента США. Журналісти пишуть, що бізнесмен може отримати виконавчі повноваження, здобути величезні контракти з Міноборони США та впливати на федеральні процеси.