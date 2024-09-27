"Це честь для мене": Трамп поділився думками перед початком зустрічі з Зеленським

Трамп заявив про готовність піти на співпрацю з демократами у питанні щодо російської агресії проти України, у випадку якщо він здобуде перемогу на прийдешніх президентських виборах.

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Кандидат від Республіканської партії та експрезидент США Дональд Трамп розповів, що для нього є честю зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, аби говорити питання перебігу та завершення російської агресії проти України. Про це повідомляє NBC News.

Перед початком зустрічі з українським лідером, кандидат від Республіканців відзначив, що для нього є важливим факт їх спільної зустрічі.

"Я радий бачити його. Він пройшов через величезну кількість випробувань, які певне більшість й не проходили", — сказав Трамп.

Після невеликого вступного слова ексглави США Зеленський заявив, що він разом з Трампом має "спільну точку зору, що війну в Україні потрібно зупинити".

Американський політик додав, що у разі, якщо його оберуть наступним главою держави, то він "готовий співпрацювати з демократами для врегулювання українського конфлікту "[так Трамп назвав російсько-українську війну — ред.].

Нагадаємо, 25 вересня у штабі Трампа заявили, що їх кандидат не зустрінеться з Зеленським. Наступного дня, 26 вересня, Politico оприлюднив матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп не підтримає Україну і Зеленського в боротьбі проти Путіна.

Однак того ж дня, експрезидент США заявив про готовність провести зустріч з українським президентом у Trump Tower.