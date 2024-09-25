У штабі Трампа заявили, що їх кандидат не зустрінеться з Зеленським, — AP

За словами анонімного джерела у штабі Трампа, жодної зустрічі між Зеленським та Трампом навіть не було заплановано.

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Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не буде зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, який наразі перебуває у США. Про це на умовах анонімності заявив представник кампанії Трампа, пише AP.

За його словами, жодної зустрічі між Трампом та Зеленським для обговорення внутрішніх планів не було заплановано, навіть попри заяву українських чиновників минулого тижня, в якій йшлося про те, що Зеленський планував зустрітися з кандидатом від республіканців.

Журналісти також зазначили, що виступаючи в Савані, штат Джорджія, Трамп висміяв часте повторення президента Джо Байдена про те, що США будуть підтримувати українські Збройні сили, поки Київ не виграє війну.

Трамп згадав два давні конфлікти, щоб показати, що Москва не програє — роль колишнього Радянського Союзу в перемозі над Адольфом Гітлером і нацистами у Другій світовій війні в 1940-х роках, а також невдале вторгнення французького імператора Наполеона Бонапарта в Росію.

Нагадаємо, 24 вересня Дональд Трамп пообіцяв "вивести" США з російсько-української війни та провести переговори у разі своєї перемоги.

У цей же день Трамп назвав Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії", який після кожної поїздки до Америки повертається в Україну з грошима.