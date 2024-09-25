В штабе Трампа заявили, что их кандидат не встретится с Зеленским, — AP

По словам анонимного источника в штабе Трампа, никакой встречи между Зеленским и Трампом даже не было запланировано.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сейчас находится в США. Об этом на условиях анонимности заявил представитель кампании Трампа, пишет AP.

По его словам, никакой встречи между Трампом и Зеленским для обсуждения внутренних планов не было запланировано, даже несмотря на заявление украинских чиновников на прошлой неделе, в котором говорилось о том, что Зеленский планировал встретиться с кандидатом от республиканцев.

Журналисты также отметили, что выступая в Саванне, штат Джорджия, Трамп высмеял частое повторение президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать украинские Вооруженные силы, пока Киев не выиграет войну.

Трамп вспомнил два давних конфликта, чтобы показать, что Москва не проиграет — роль бывшего Советского Союза в победе над Адольфом Гитлером и нацистами во Второй мировой войне в 1940-х годах, а также неудачное вторжение французского императора Наполеона Бонапарта в Россию.

Напомним, 24 сентября Дональд Трамп пообещал "вывести" США из российско-украинской войны и провести переговоры в случае своей победы.

В этот же день Трамп назвал Владимира Зеленского "самым большим продавцом в истории", который после каждой поездки в Америку возвращается в Украину с деньгами.