"Мы должны выйти": Трамп хочет "вывести" США из российско-украинской войны в случае победы

По словам Дональда Трампа Америку "втянули" в войну между РФ и Украиной Джо Байден и Камала Харрис.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал "вывести" США из российско-украинской войны и провести переговоры в случае своей победы. Об этом Трамп заявил на митинге в Атланте, пишет "Европейская правда".

"Мы застряли в этой войне, если только меня не изберут президентом. Я это сделаю. Я проведу переговоры. Я выйду оттуда. Мы должны выйти", — сказал Трамп.

По его словам, в российско-украинскую войну Соединенные Штаты втянули действующий президент США Джо Байден и соперница Трампа на выборах от Демократической партии Камала Харрис.

"Байден и Камала втянули нас в войну в Украине, и теперь они не могут нас оттуда вывести. Не могут. Я наблюдал за ним: "Мы выйдем-выйдем-выйдем". Он говорит это уже три года", — отметил Трамп.

Он также пообещал в случае победы "урегулировать войну в Украине" и "положить конец хаосу на Ближнем Востоке", потому что мир "очень близок к Третьей мировой войне".

Трамп также отметил, что Россия может победить в войне, ведь она когда-то победила Гитлера и Наполеона.

Кроме того, республиканец снова акцентировал на том, что США якобы предоставили Украине "почти 300 миллиардов долларов", а Европа — гораздо меньше.

"Думаете, Байден не спит по ночам, думает, как мы заставим Европу заплатить? Нет, он спит", — подчеркнул Трамп.

Напомним, 24 сентября Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "самым большим продавцом в истории", который после каждой поездки в Америку возвращается в Украину с деньгами.

23 сентября в интервью изданию The New Yorker Владимир Зеленский заявил, что не уверен в том, что Дональд Трамп знает, как победить в войне.