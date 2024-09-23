Трамп пугает началом Третьей мировой в случае победы Харрис на выборах

Бывший глава Белого дома отметил, что Камала Харрис не способна ответить даже на самые простые вопросы, поэтому и не способна ничего сделать для остановки мирового конфликта.

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Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, не сможет остановить Третью мировую войну. Об этом он заявил в Truth Social.

"Мир сейчас — очень опасное место. Камала (и Джо!) не в состоянии ответить даже на самые простые вопросы. Это БЕЗУМНО! Если она не может этого сделать, как она может представлять нас в деле по остановке Третьей мировой войны? Ответ прост, она не может", — написал Дональд Трамп.

Сообщение Дональда Трампа Фото: Дональд Трамп/Truth Social

Напомним, очередные президентские выборы президента США запланированы на вторник 5 ноября, они станут 60-ми выборами главы государства.

Кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп, а Демократическую партию представляет Камала Харрис. 11 сентября между ними состоялись дебаты, во время которых они говорили и об Украине. В частности, Трамп отметил, что если бы он выиграл прошлые президентские выборы и стал бы снова президентом США, то никакой войны бы не началось. Он отметил, что глава Кремля Владимир Путин оставался бы в Москве и не терял бы своих солдат в Украине.

Камала Харрис заявила, что если бы президентом США был Дональд Трамп, то Путин "уже сидел бы в Киеве" и планировал нападение на Польшу. По ее словам, Трамп хочет договориться с "диктатором", однако у него ничего не получится.

Во время дебатов, по словам Трампа, он проделал отличную работу и сплотил страну. Харрис отметила, что противостояние очень напряженное, но она верит в американский народ.