Дебаты Трампа и Харрис: как кандидаты в президенты США отреагировали на свои выступления

По словам бывшего главы Белого дома, он проделал отличную работу и сплотил страну, а вот представительница "демократов" считает, что противостояние очень напряженное, но она верит в американский народ. Камалу Харрис по итогам дебатов поддержали Джо Байден и певица Тейлор Свифт.

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В ночь на 11 сентября в Соединенных Штатах Америки прошли дебаты двух кандидатов на пост президента Камалы Харрис и Дональда Трампа. Фокус собрал реакции политиков на свое одно из решающих выступлений перед выборами.

Дебаты в США: что говорил Трамп

В комментарии CNN Дональд Трамп заявил, что это были его лучшие дебаты. Он считает, что проделал отличную работу и сплотил страну. А вот модераторов телеканала ABC News, на котором и проходили дебаты, американский политик считает "очень несправедливыми", ведь заняли одну из сторон

"Мне показалось, что модераторы были очень несправедливы, но, по сути, это было трое на одного", — заявил Дональд Трамп.

Отдельно бывший американский президент в комментарии журналистам заявил, что будет думать о возможности проведения еще одних дебатов с Камалой Харрис.

Примечательно, что после дебатов популярная американская певица Тейлор Свифт, которая имеет 283 миллиона подписчиков в социальной сети Instagram, поддержала кандидатуру Камалы Харрис, а не Дональда Трампа. Журналисты спросили у него про реакцию на сообщение артистки и тот коротко ответил: "Понятия не имею".

Дебаты кандидатов в президенты США: реакция Харрис

Камала Харрис, пишет CNN, после дебатов заявила, что они все еще являются "аутсайдерами в этой гонке", ведь это противостояние очень напряженное.

"Мы верим в то, кто мы есть. Мы верим в американский народ. Эта кампания направлена на то, чтобы объединить людей, зная, что у подавляющего большинства из нас гораздо больше общего, чем того, что нас разделяет", — заявила Камала Харрис.

При этом нынешний глава Белого дома Джо Байден на своей странице в социальной сети Х написал, что Америка своими глазами могла увидеть истинного лидера, который достоин заменить его на должности президента США.

"Сегодня вечером Америка увидела лидера, с которым я гордился тем, что работал рядом три с половиной года. Не было даже близко. Вице-президент Харрис доказала, что она — лучший выбор, чтобы вести нашу страну вперед. Мы не вернемся назад", — написал Джо Байден.

Джо Байден отреагировал на дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа Фото: Скриншот

Напомним, 11 сентября сообщалось, что говорили кандидаты в президенты США о войне в Украине во время дебатов. Трамп уклонился от ответа на вопрос ведущего о том, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне против России, а Харрис уверена, что если бы ее соперник был президентом США, то Москва бы захватила Киев и планировала нападение на Польшу.