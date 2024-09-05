С выключенными микрофонами: Трамп и Харрис согласовали условия проведения президентских дебатов

Как сообщили журналисты, на выходных Харрис призвала Трампа к дебатам с ней, на которых их микрофоны будут включены на протяжении всего мероприятия.

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Штаб кандидата в президенты от демократической партии Камалы Харрис согласовал правила проведения дебатов с кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом, которые состоятся 10 сентября на телеканале ABC News. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Журналисты отметили, что на выходных Харрис призвала Трампа к дебатам с ней, на которых их микрофоны будут включены на протяжении всего мероприятия.

Однако по согласованным правилам микрофон должен быть выключен, когда говорит оппонент. Таким было требование штаба Трампа, на которое согласилась Харрис.

Неназванный собеседник издания отметил, что штаб Харрис рассчитывает, что во время дебатов наступит момент, когда телеканал будет вынужден выключить микрофоны и дать возможность кандидатам ответить.

"Так называемые "горячие микрофоны" могут помочь или навредить политическим кандидатам, улавливая комментарии, которые иногда не предназначены для публики. Выключенные микрофоны также мешают участникам дебатов перебивать оппонента", — говорится в материале.

Эти дебаты станут первыми между Трампом и Харрис.

Reuters также пишет, что опросы показывают, что Харрис опережает Трампа в некоторых общенациональных опросах общественного мнения.

Напомним, 3 сентября Дональд Трамп заявил, что Украина занижает собственные потери на войне.

15 августа издание The Telegraph обнародовало материал, в котором говорится о том, что Камала Харрис, возможно, имеет очень упрощенное понимание войны в Украине.