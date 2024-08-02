Камала Харрис получила большинство голосов для выдвижения на пост президента США, — СМИ

3923 делегата подали петицию о том, чтобы включить Харрис в бюллетень. Вице-президент будет выдвинута кандидатом от Демократической партии 5 августа.

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Вице-президент США Камала Харрис привлекла достаточное количество голосов от более 4000 делегатов от демократов и получила номинацию на президентские выборы. Об этом, как пишет The Washington Post, объявил председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.

Во время онлайн-мероприятия, которое состоялось в пятницу, 2 августа, Харрисон заявил, что "Харрис получила большинство голосов от всех делегатов съезда и будет выдвинута кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник".

Национальный комитет Демократической партии также заявил, что 3923 делегата подали петицию о том, чтобы включить Харрис в бюллетень для голосования в номинацию.

Как сообщается, несколько месяцев назад, еще когда действующий президент Джо Байден должен был быть кандидатом, из-за "юридических неясностей" регистрации кандидата в президенты в некоторых штатах, лидеры партии решили провести виртуальное досрочное голосование для выдвижения, не дожидаясь партийного съезда в Чикаго 19-22 августа.

Окончательные результаты голосования делегатов станут известны 6 августа.

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Сама Камала Харрис сообщила, что на следующей неделе она официально примет номинацию на пост президента.

"Эта кампания направлена на то, чтобы люди объединились, подпитанные любовью к стране, чтобы бороться за то, кем мы есть", — написала политик.

Напомним, действующий президент США Джо Байден, который объявил о выходе из президентской гонки, сам предложил выдвинуть Камалу Харрис на пост главы Белого дома.

В то же время конкурент Харрис, лидер республиканцев Дональд Трамп назвал Камалу Харрис злой и тупой.