"Плохая комбинация": Трамп назвал Харрис "злой и тупой"

У Джо Байдена ответили, что кандидат в президенты США Дональд Трамп "заботится только о себе", и пригрозили республиканцу юридической ответственностью.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал свою вероятную соперницу Камалу Харрис. Об этом известно из материала The New York Post от 22 июля.

"Есть два слова, чтобы описать Камалу Харрис: злая и тупая. Это плохая комбинация", — заявил республиканец.

Представитель предвыборной кампании Джо Байдена Аммар Мусса сначала заявил СМИ, что не собирается отвечать на высказывания Трампа, но потом прислал заявление.

"Вице-президент Камала Харрис привлекала преступников к ответственности на протяжении всей своей карьеры — и Дональд Трамп не будет другим. Вице-президент Харрис посвятила свою карьеру тому, чтобы улучшить жизнь работающих людей, а Трамп заботится только о себе. Вот такой контраст американский народ увидит в течение следующих 106 дней", — говорится в ней.

В издании отметили, что Харрис была конкуренткой Байдена во время предыдущих президентских выборов и резко его критиковала. Впоследствии политик победил, а соперницу сделал своей напарницей.

Харрис начинала карьеру как окружной прокурор в Сан-Франциско и сейчас занимает должность вице-президента США. Ожидается, что республиканцы попытаются использовать против нее ее деятельность под руководством Байдена. Политику было поручено устранить "первопричины" нелегальной иммиграции, чем она занималась в течение последних трех лет.

Напомним, 21 июля президент США Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

В CNN передали, что вице-президент США Камала Харрис заявила о своем желании баллотироваться на выборах. Она отметила, что для нее было большой честью получить поддержку президента.

В AP информировали, что Камила Харрис заручилась достаточной поддержкой демократов, чтобы стать кандидатом в президенты США.